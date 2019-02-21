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LTB Halk Sağlığı Şubesi bir haftada 58 iş yerini denetledi

LTB Halk Sağlığı Şubesi bir haftada 58 iş yerini denetledi

21 Şubat 2019 Perşembe 16:53
LTB Halk Sağlığı Şubesi bir haftada 58 iş yerini denetledi

GAYRISIHHİ BULUNAN, SAĞLIK KARNESİZ PERSONEL ÇALIŞTIRILAN VE İŞ YERİ İZNİ OLMAYAN BERBER SALONUNA CEZA

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, geçtiğimiz hafta 58 iş yerini denetleyerek, gayrısıhhi bulunan, sağlık karnesiz personel çalıştırılan, iş yeri izni olmayan berber salonuna para cezası kesti.

LTB’den yapılan açıklamada ceza kesilen iş yerinin “Çizgi Berber Salonu” olduğu kaydedildi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin denetlediği iş yerleri şöyle:

“9 restoran, 2 büfe, 2 gıda imalatı, 1 kafeterya, 3 bar, 21 kuaför ve berber salonu, 2 öğrenci yurdu, 1 eğitim merkezi, 8 oto galeri, 4 kahvehane, 2 internet kafe, 1 otel, 1 gazino ve 1 pansiyon.”
 

Son Güncelleme: 21.02.2019 21:11
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