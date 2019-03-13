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LTB Halk Sağlığı Şubesi 150 işyerini denetledi

LTB Halk Sağlığı Şubesi 150 işyerini denetledi

13 Mart 2019 Çarşamba 12:39
LTB Halk Sağlığı Şubesi 150 işyerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 25 Şubat - 8 Mart arasında 150 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 3 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, Tat More Restoran ve Ercan Restoran isimli işletmelere sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Mustafa Bulduk Berber salonu isimli işletmenin faaliyeti ise, iş yeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyle:

32 Restoran, 3 Kafe, 12 Bar, 2 Catering, 2 Pastane, 2 Fırın, 1 Gıda Üretim Yeri, 4 Büfe, 14 Kuaför ve Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 3 Benzin İstasyonu, 1 Park Büfesi, 30 Market, 9 Off-Licence, 6 Gıda Deposu, 4 Dernek ve Kulüp Lokali, 1 Kuru Temizleme Yeri, 1 Kahvehane, 7 Pansiyon, 3 İnternet Kafe, 5 Oto Galeri, 3 Oto Yıkama Yeri, 1 Hamam, 4 Düğün Salonu.
 

Anahtar Kelimeler:
Ltb Halk Sağlığı
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