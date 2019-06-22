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LTB Gençlik Merkezi organizasyonuyla 3. Dereboyu Gençlik Festivali düzenlendi

LTB Gençlik Merkezi organizasyonuyla 3. Dereboyu Gençlik Festivali düzenlendi

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
LTB Gençlik Merkezi organizasyonuyla 3. Dereboyu Gençlik Festivali düzenlendi

GECEDE LİSELİ GENÇLERİN MÜZİK GRUPLARI; ARDINDAN DA FİKRİ KARAYEL SAHNE ALDI

LTB Gençlik Meclisi organizasyonuyla dün akşam 3. Dereboyu Gençlik Festivali gerçekleştirildi.

Liseli gençlerin oluşturduğu müzik gruplarının sahne aldığı gecenin finalini sanatçı Fikri Karayel yaptı.

Geceye katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gençlerle beraber zaman geçirdi, kısa bir de konuşma yaparak organizasyondan duyduğu memnuniyeti aktardı.

HARMANCI: LEFKOŞA GENÇLERİN DİNAMİZMİ İLE GÜZEL

LTB Başkanı Harmancı konuşmasında, Gençlik Meclisi’nin müthiş bir iş çıkardığını ifade ederek, yılın genel stresi, sınav yorgunluğu ve üniversite seçme kaygısı yaşayan gençlerin tüm bunları bir akşam da olsa unutacakları bu organizasyonu düzenleyen gençlerle gurur duyduğunu belirtti.

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LTB adına Gençlik Meclisi’ni organize eden Münür Öztürk’ün bu işin en büyük emekçilerinden birisi olduğunu aktaran Başkan Harmancı, LTB Gençlik Meclisi’nin sadece eğlenme noktasında değil sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldığını, çevreden, kadına, özel gereksinimli bireylerden çocuklara kadar tüm alanlarda çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Lefkoşa’nın gençlerin dinamizmine her zaman ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Harmancı, “Lefkoşa sizlerle güzel” diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Harmancı konuşmasının ardından Gençlik Meclisi’nde görev alan ancak yurt dışı eğitim hakkı kazanmaları nedeni ile yeni dönemde yer alamayacak gençlere teşekkür belgesi sundu.

SAHNE ALAN GRUPLAR

Mr. Brown, Digitech ve Atakom sponsorluğu ile düzenlenen gecede gruplar sırası ile sahne alarak performanslar sundular. Grup Letül, Grup Gerilim, Grup Anlık, Grup Levent Kolej, Grup 20 Temmuz, TMK Band, LTB Gençlik Meclisi Orkestrası’nın seslendirdiği parçalar gençlerden büyük alkış alırken, DJ KEO da seçtiği parçalarla konser alanındaydı.

Gecenin finalinde ise Fikri Karayel sahne aldı.

Son Güncelleme: 22.06.2019 14:46
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