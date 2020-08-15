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LTB fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, yurttaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla ekmek fırınlarına yönelik yaptığı denetimlerine devam ediyor.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:45
LTB fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi
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Halk Sağlığı Şubesi ekipleri büyük çapta ekmek üretimi yapan 5 işletmede yaptıkları denetimde,  işletmelerin gerekli sağlık koşullarına uyup uymadıkları, personelin sağlık karneleri ile ekmeklerin gramaj kontrolü yapıldı.

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Denetimler sonucunda, bir işletme kapatıldı ve söz konusu işletmeye Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. İşletmenin gerekli şartları yerine getirmesinin ardından aynı gün içerisinde yeniden faaliyete geçmesine izin verildi.

Bir işletmenin 3 birim ürünü sağlık koşullarına uygun olmadığı için müsadere edilirken, 2 fırına ise gerekli sağlık koşullarına uymadığı için ihbar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ltb Fırın DenetimLefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi
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