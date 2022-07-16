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LTB-EMAA Sanat Kursları 7’inci Yılında

16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:45
LTB-EMAA Sanat Kursları 7’inci Yılında

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğinde düzenlenen 2021 Kış ve 2022 Bahar Dönemi Çocuk Kursları'nın sergi ve sertifika töreni yapıldı.

Lefkoşa’da bulunan EMAA Sanat Merkezi’nde yer alan etkinlikte kurslara katılan çocukların eserleri sergilenirken, sonrasında katılım belgelerinin takdimi yapıldı.

LTB'den verilen bilgiye göre, etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA Eş başkanı Gökçe Kırgız, kurs eğitmenleri Ulviye Karabaşak ve Ozan Özgenler katıldı.

İlk konuşmayı yapan kurs eğitmenlerinden Ozan Özgenler, sanat sevgisini arttırıp birlikte üreterek var olmayı sağlayan çocuklar ve ailelerine teşekkür etti.

EMAA Eş başkanı Gökçe Kırgız ise konuşmasında çok güzel çalışmalara imza atıldığını, sevgi ile her işin en güzel şekilde yapıldığını belirterek, her zaman desteklerini gördükleri LTB’ye teşekkür etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 7 yıldır birliktelikle bu yolun yüründüğünü, her dönemde de farklılık yarattıklarını dile getirerek, buna benzer bir kursa katılamayanları da düşündüklerini ve LTB Çocuk Merkezi’nde benzer etkinliklere imza attıklarını dile getirdi.

Başkan Harmancı, bölgeye bilişim ve teknoloji kapsamında ortak bir ofis açmak, bu sayede bilişim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren gençlere ortam oluşturmak konusunda proje ürettiklerini dile getirdi ve bölgeyi sanat, bilişim ve sivil toplum merkezine tam anlamı ile dönüştürmek istediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından 2021 Kış ve 2022 Bahar Dönemi kurslarına katılan çocuklara sertifikaları verildi.

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Son Güncelleme: 16.07.2022 14:08
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