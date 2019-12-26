LTB El Ele Çocuk Merkezi’nde yeniyıla merhaba partisi

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren yönetim ve sorumluluğu LTB’ye devredilen ve 2020 yılında yeni yerine taşınarak daha çok çocuğa hizmet verecek kreşte, 2020 öncesi kreşe giden çocuklar için eğlenceli yeni yıla merhaba partisi yapıldı.
Farklı oyunlar ile gönüllerince eğlenen çocuklara yeni yıl hediyeleri de dağıtıldı.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren yönetim ve sorumluluğu LTB’ye devredilen ve 2020 yılında yeni yerine taşınarak daha çok çocuğa hizmet verecek kreşte, 2020 öncesi kreşe giden çocuklar için eğlenceli yeni yıla merhaba partisi yapıldı.