Ltb El Ele Çocuk Merkezi Logosu İçin Yarışma Düzenleniyor

Lefkoşa, 12 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), “LTB El Ele Çocuk Merkezi” için logo yarışması düzenliyor.

LTB açıklamasına göre, yurttaşların süreçlere katılımını artırmak için faaliyetler yapan belediyenin açtığı logo yarışmasına başvurular 15 Ekim’e kadar yapılabilecek.

Geçtiğimiz haftalarda şehrin şarkısı için “Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması” düzenleyen LTB, yeni yapılacak uygulamalarda ücretsiz ve halka açık yarışmalar düzenlemeye devam ediyor.

SON BAŞVURU 15 EKİM

LTB’den yapılan açıklamaya göre, son başvuru tarihi 15 Ekim 2019 olan yarışmaya katılmak isteyenler yarışma katılım formu ve şartnamesini LTB resmi web sayfası (www.lefkosabelediyesi.org) adresinden temin edilebilir.

Kazanana 1 Adet Tablet ve 1 Yıllık Velespeed Üyeliği verilecek yarışmaya katılmak isteyenler detaylı bilgi için LTB Halkla İlişkiler Birimi’ne 608 5221 numaralı hattan ulaşabilecek ve başvurularını da yine aynı Birime teslim edebilecek.

LTB EL ELE ÇOCUK MERKEZİ NEDİR?

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın (SORÖV) kurduğu; büyük emek ve özveri ile çalışmalarını yürüttüğü El Ele Kreşi’nin yönetimi ve faaliyetleri 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren Lefkoşa Türk Belediyesi sorumluluğuna geçti.

Kreş 5 kişilik kadrosu ile hafta içi her gün 2-5 yaş arası ortalama 45 dezavantajlı çocuğa eğitim ve bakım hizmeti veriyor.

LTB El Ele Kreşi kısa süre içerisinde hem bina hem de açık alan aktivite merkezi olarak geniş alana sahip yeni binada (eski Jokey Kulübü) daha fazla çocuğa daha etkin ve yüksek standartta hizmet verecek olan bir çocuk merkezine dönüştürülecek. Belediyenin çocuklara yönelik yürüttüğü çeşitli sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler bu merkez aracılığıyla geliştirilecek.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI