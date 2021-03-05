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LTB ekipleri dün 601 iş yerini denetledi

3 İŞ YERİ KAPATILDI, 4 KİŞİYE MASKE TAKMADIĞI İÇİN CEZA KESİLDİ

05 Mart 2021 Cuma 16:45
LTB ekipleri dün 601 iş yerini denetledi
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3 İŞ YERİ KAPATILDI, 4 KİŞİYE MASKE TAKMADIĞI İÇİN CEZA KESİLDİ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) dün 601 iş yerini denetledi, denetimler sonucu 3 iş yeri kapatıldı, maske takmayan 4 kişiye ceza kesildi. 

Konuyla ilgili LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre Bakanlar Kurulu’nda alınan kısmi açılma kararı sonrasında faaliyetlerine izin verilen iş yerlerine yönelik denetimleri sürdüren LTB Halk Sağlığı Şubesi ile Zabıta Şube ekipleri dün 10 bölgede 10 farklı denetim gerçekleştirdi.

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Denetimlerde dün itibarı ile faaliyete geçen berber ve kuaförler ile restoran, kafe, banka, süpermarket, butik gibi alanlarda hizmet veren 601 iş yeri denetlendi,  kurallara uymayan 3 iş yeri kapatıldı, 4 kişiye maske takmaması nedeniyle kişi başı 440 TL para cezası kesildi.

Yapılan açıklamada, yurttaşların denetimler ile ilgili şikâyetlerini Alo 185 çözüm hattına iletebileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 05.03.2021 17:55
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