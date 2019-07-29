LTB denetledi: 1 iş yerine kapatma cezası

19 İŞ YERİNE EKSİKLİKLERİNDEN DOLAYI İHBAR VERİLDİ

İKİ İŞ YERİNE PARA, BİR İŞ YERİNE KAPATMA CEZASI

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 147 iş yerini denetledi,.19 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verdi, iki iş yerine para cezası kesti, bir iş yerini de kapattı.

LTB Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ekipler 16-26 Temmuz tarihleri arasında 6 eğitim merkezi, 14 kuaför/berber/ güzellik salonu, 2 öğrenci yurdu, 1 oto yıkama 17 su otomatı, 1 düğün salonu, 1 hamam, 17 market, 11 gıda deposu, 6 spor salonu, 4 dernek/kulüp lokali, 30 restoran, 4 fırın, 3 meyhane, 11 kafeterya, 2 lokum ve pasta üretim yeri, 6 imalat yeri, 2 börek evi, 2 bar, 1 un satış yeri, 1 su üretim yeri, 5 pastane denetledi.



İKİ İŞ YERİNE PARA, BİR İŞ YERİNE KAPATMA CEZASI

Mutallip Fırın’a izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan, Matbah-ı Amire isimli işletmeye gayrı sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. Doors of Old Town Cafe, izinsiz, sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan kapatıldı. Ortaklar, Cebe ve Çelik isimli marketlerdeki bazı ürünler yanlış muhafaza edildiğinden müsadere edildi.



LEFKOŞA’NIN ŞEBEKE SUYU ANALİZLERİ TEMİZ

Belediye sınırları içerisinde 17 bölgeden su analizi yapıldı. Analizlerin temiz çıktığı, Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasasına göre uygun olduğu açıklandı.

15-19 Temmuz tarihleri arasında numune alınan ve Devlet Laboratuvarı analizleri yapılan bölgeler şöyle:

“Haspolat, Hamitköy, Dumlupınar, Çağlayan, Yenişehir, Surlariçi, Köşklüçiftlik, Kumsal, Aydemet, Kermiya, Ortaköy, Göçmenköy, Taşkınköy, Marmara, Gelibolu, Kızılbaş, Küçük Kaymaklı.”

