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LTB denetimlerini sürdürüyor
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LTB denetimlerini sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri 86 işyerini denetledi, 8 yüzme havuzunun su analizini yaptırdı.

LTB denetimlerini sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri 86 işyerini denetledi, 8 yüzme havuzunun su analizini yaptırdı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:27
LTB denetimlerini sürdürüyor

Belediye’den verilen bilgiye göre, denetimlerde 6 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi. Su analizi yaptırılan 8 yüzme havuzunda soruna rastlanmadı.
5-9 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde Pilav Dünyası, Hisar Üstü Meyhane, Come Shop, Jumbo Bazaar ve Merkez Restoran isimli işyerlerine sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayri sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.  
Jumbo Bazaar Market’teki 4 birim (15 adet) ürün son kullanım tarihi geçmiş olduğundan müsadere edildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:
“9 oto galeri, 1 kahvehane, 1 hotel, 1 gazino, 2 motosiklet satış yeri, 2 düğün salonu, 2 pansiyon, 15 market, 9 gıda deposu, 1 dernek/kulüp lokali, 4 kuru temizleme, 15 restoran, 11 kafeterya, 5 bar, 2 fırın, 1 pastane, 3 meyhane, 2 tatlı üretim yeri.”

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8 HAVUZ İŞLETMESİNİN SU NUMUNE SONUÇLARI SORUNSUZ 
Ekipler ayrıca 8 havuzdan su numunesi aldı. Mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerde herhangi bir soruna rastlanmadığı açıklandı.
Numune alınan havuz işletmeleri şöyle:
“ Eziç Yüzme Havuzu, Golden Tulip Hotel Yüzme Havuzu, CIU Arena Yüzme Havuzu, Yakın Doğu Yüzme Havuzu, Atatürk Yüzme Havuzu, Cafe Marlyn Yüzme Havuzu, Cafe Marlyn Çocuk Yüzme Havuzu, The Paradise Park Yüzme Havuzu. “
 

Son Güncelleme: 15.08.2019 13:56
Anahtar Kelimeler:
Ltb Havuz Denetim
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