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LTB Çocuk Şenliği Düzenliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), eylül ayı ortasında açılacak 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde  “Hep Beraber Eğleniyoruz sloganıyla Lefkoşa Çocuk Şenliği düzenliyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:45
LTB Çocuk Şenliği Düzenliyor

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 2 gün sürecek şenlik, 3 Eylül Cuma günü 16.00-21.00 ve 4 Eylül Cumartesi günü 10.00-21.00 saatleri arasında Merkez Lefkoşa’da yapılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu Lefkoşa Çocuk Şenliği’nde, oyunlar, tiyatro-dans gösterileri, konserler, atölye çalışmaları, video gösterileri, jimnastik, yoga ve masal okuma etkinlikleri yer alacak.

Şenlik, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları doğrultusunda alınacak tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Program şöyle:

“Lefkoşa Çocuk Şenliği Programı-3 Eylül Cuma

Tiyatro Salonu

16:30- 17: 30 EÇHK  - Çocuk Hakları Video Gösterimi

18:00 -18:45 Klinik Psikolog Kognitif ve Davranış Terapistleri Selen Üstüner ve Deniz Erkal-  Ergenlik Dönemi ve Hayır Diyebilmek

19:00 -19:45 Klinik Psikolog Kognitif ve Davranış Terapistleri Selen Üstüner ve Deniz Erkal – İletişim Becerileri

Birinci Kat

18:30-20: 00 KTFB Uzm. Fzt. CanizTonyalı –Ebeveyn ve Çocuk Masaj ve Bağ Kurma Semineri

Açık Alan

16:30-17:30 Zehra Onbaşı-Müzik Atölyesi Kıbrıs Çocuk Oyunları (en çok 10 çocuk)

16:30-18:30 HASDER –Markutti Uçurgan Atölyesi  

17:00-18:00 Yena Hacışevki – Çocuk ve Ebeveyn Kart Bitki Oyunu (en çok 5 çocuk 5 ebeveyn)

17:30-18:30 EMAA Ozan Özgenler -  Kumaş Boyama

17:00-18:00 Science For Kids –Stem Scıence Color Lab.  (4-12 yaş)(en çok 12 çocuk)

18:30- 19:30 Science For Kids – Stem Scıence Color Lab.  (4-12 yaş)(en çok 12 çocuk)

18:30- 19:30 Hanife Tayyareci – Masal Atölyesi

18:00 -19:00 LTB El Ele Kreşi Ayçin Çörekçioğlu – Jimnastik Çalışması

18:00 -18:30  Ezgi Bertiz – Çocuk Konseri

19:00-20:00 Lefkoşa Belediye Orkestrası - Orkestramızı Tanıyalım

4 Eylül Cumartesi

Tiyatro Salonu

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11:00 -11:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – Tilki ile Kirpi Dijital Gösterim

12:00-12:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – Karagöz Sihirli Sebzeler

14:00 -14:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – Kukla Gösterisi

15:00 – 15:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – Masal Saati

16:00 -17:00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – Yaratıcı Drama Atölyesi (en çok 10 kişi)

17:30 – 18:30 LBT – İleri Dönüşüm Oyuncak Atölyesi

Açık Alan

10:00-11:00 Science For Kids – Organic Chemistry Parfume Lab. (4-12 yaş) (en çok 12 çocuk)

11:00 -13:00 Ülviye Karabaşak – Ebru Sanatı

11:00 -12:00 LTB El Ele Kreşi Ayçin Çörekçioğlu – Jimnastik Çalışması

11:30-12:30 Science For Kids- Organıc Chemıstry Parfume (4-12 yaş)(en çok 12 çocuk)

11:00- 12:00 Yena Hacışevki - Çocuk ve Ebeveyn Kart Bitki Oyunu (en çok 5 çocuk 5 ebeveyn)

14:00-15:00 Science For Kids - Organic Chemistry Parfume Lab. (4-12 yaş)(en çok 12 çocuk)

14:00-14:30 EÇHK Ceren Ataker Etci ve Nevin Ersoy – Nefes Çalışmaları ve Farkındalık Pratikleri

14:00-15:00 Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği (Münevver Özakalın) – Dik Durmak İyidir

14:30 -15:00 Dilem Kasapoğlu – Çocuk Yogası (4-7 Yaş)

15:00-16:30 Hanife Tayyareci – Masal Atölyesi

16:30-17:30 Dilem Kasapoğlu – Çocuk Yogası (8-12 Yaş)

16:30-17:30 Zehra Onbaşı-Müzik Atölyesi Kıbrıs Çocuk Oyunları (en çok 10 çocuk)

18:00 -18:30  Ezgi Bertiz – Çocuk Konseri

18:45 -19:00 21 Dans Company – Dans Gösterisi

19:00-20:00 Lefkoşa Belediye Orkestrası – Orkestramızı Tanıyalım

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Son Güncelleme: 30.08.2021 12:20
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