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LTB çevrim içi ödeme sistemi Apple Store’da

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Android telefonlara indirilebilen LTB çevrim içi ödeme sisteminin artık Apple Store’dan da kullanılabileceğini duyurdu.

25 Temmuz 2021 Pazar 10:30
LTB çevrim içi ödeme sistemi Apple Store’da

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, LTB çevrim içi ödeme sisteminin artık Apple Store’da yer alacağını duyurdu.

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Harmancı, “Kurumumuzu teknolojik güncellemeye, yurttaşlarımıza daha hızlı ve güvenli hizmet vermek için kendimizi yenilemeye sürekli gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir süre önce sadece Android telefonlara indirilebilen LTB çevrim içi ödeme sisteminin artık Apple Store’dan da telefonlara indirilebileceğine dikkat çeken Harmancı, “Sürekli gelişim hedefiyle ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
LTB APPLESTORE
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