LTB Beyaz Yasemin Belgesi için eğitim düzenledi

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından hayata geçirilen restoran ve kafelerin standardını yükseltmeye yönelik Beyaz Yasemin projesi kapsamında Gıda Mühendisleri Odası üyesi Saba Ahmed tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, etkinliğe Beyaz Yasemin belgesi için başvuruda bulunan işyerleri çalışanları yanında, belge için başvuruda bulunmayan restoranlardan çalışanlar da katıldı.

Projenin tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, verilen belgenin bir yıllık geçerlilik süresinin bulunduğuna işaret edildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı,6’ncı dönemde başvuruların artmasının iyi bir gelişme olduğunu, projenin işletmelerin standartlarını ileriye taşımasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Başkan Harmancı, “Standartları yükseltmek anlamında bu belgeyi çok anlamlı buluyorum. Beyaz Yasemin markasını el birliği ile daha da yükseğe taşıyacağız.”dedi.

BEYAZ YASEMİN NEDİR?

Restoran ve kafe gibi iş yerlerinde yüksek hijyen koşulları ve hizmet standartlarına sahip, çevre kirliliği yaratmadan hizmet veren, özel gereksinimli birey erişimine müsait, çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratan işletmelere verilen tescil belgesidir.

