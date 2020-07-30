LTB bayramda da hizmetlerini sürdürecek

Yapılan açıklamaya göre LTB, gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla Kurban Bayramı boyunca hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, Lefkoşalılar bayram süresi boyunca her türlü şikayetlerini Alo 185 “yirmi dört saat çözüm” hattına bildirebilecek.

Zabıta ekipleri bayram süresince görevlerinin başında olacak.

MEZARLIK

LTB Trafik Yol Güvenliği ve Uygulama Şubesi çalışanları arife olan bugün, tam gün LTB Mezarlığı’nda görev yapıyor.

HALK SAĞLIĞI ŞUBESİ DENETİME DEVAM EDECEK

LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini gerçekleştirdi.

Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimleri sırasında gıda işletmeleri, berber salonları, güzellik salonları, kafe ve kahvehaneleri hem genel hijyen açısından hem de söz konusu iş yerlerini CoVid-19 virüsüne karşı aldığı önlemler açışından denetledi.

TEMİZLİK ŞUBESİ ÇALIŞACAK

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması bayram boyunca hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

DEFİN İŞLEMLERİ…



Bayram boyunca Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin İşlemleri için 22 32030, 22 32033, 0548 834 0582 numaralı telefonlara ulaşılabilecek.

ONLINE ÖDEMELER VE YÜKLEMELER DEVAM EDECEK

Online ödeme hizmetleri bayram süresince hizmette olacak.

Bayram süresi boyunca kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığında ve Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman kredi yükleyebilecekler.

Ayrıca LTB’ye kayıtlı abonelere ait, Su Hizmet Faturaları, Emlak Vergisi ve trafik ihbarnameleri ödemeleri de kredi kartıyla hiçbir ek ücret ödemeden kiosklardan veya www.ltbonline.org web sitesinden kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilecek.



