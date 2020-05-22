LTB bayramda da hizmetlerini aksatmadan sürdürecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yurttaşların Ramazan Bayramını, bayramı belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli görevlendirmeleri yaptığını, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldığını açıkladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla Ramazan Bayramı boyunca hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, Lefkoşalılar bayram süresi boyunca her türlü şikayetlerini Alo 185 yirmi dört saat çözüm şikayet hattına bildirebilecek.

Zabıta ekipleri bayram süresince görevlerinin başında olacak. LTB Trafik Yol Güvenliği ve Uygulama Şubesi çalışanları ise Arife Günü tam gün LTB Mezarlığı’nda görev yapacak.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini gerçekleştirdi.

Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimleri sırasında gıda işletmeleri, berber salonları, güzellik salonları, kafe ve kahvehaneleri hem genel hijyen açısından hem de söz konusu iş yerlerini covid 19 virüsüne karşı aldığı önlemler açışından denetledi.



LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması bayram boyunca hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.Bayram boyunca Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin İşlemleri için 22 32030, 22 32033, 0548 8340582 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.ONLİNE ÖDEME HİZMETLERİ BAYRAM SÜRESİNCE HİZMETTE OLACAKBayram süresi boyunca kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığında ve Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman kredi yükleyebilecekler.Ayrıca LTB’ye kayıtlı abonelere ait, Su Hizmet Faturaları, Emlak Vergisi ve trafik ihbarnameleri ödemeleri de kredi kartıyla hiçbir ek ücret ödemeden kiosklardan veya www.ltbonline.org web sitesinden kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilecek.