LTB bayramda da hizmet verecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yurttaşların, bayramı belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli görevlendirmeleri yaptığını, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldığını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada belediyenin gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla Kurban Bayramı boyunca hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Bu kapsamda, Lefkoşalılar 4 günlük bayram süresi boyunca her türlü şikayetlerini Alo 185 yirmi dört saat çözüm hattına bildirebilecek. Zabıta ekipleri bayram süresince görevlerinin başında olacak ve ayrıca Fuar Alanı’nda kurulacak bayram yeri de dahil denetimlerine devam edecek. LTB Trafik Yol Güvenliği ve Uygulama Şubesi çalışanları ise arife günü tam gün LTB Mezarlığı’nda görev yapacak.

Ekipler ayrıca Lefkoşa genelinde kaçak çiçek satan çiçekçi ve işportacıların ürünlerini müsadere edecek. LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini gerçekleştirdi.

Şubeye bağlı ekipler fuar alanında de bayram öncesi ve bayram süresince gıda denetimleri gerçekleştirecek. LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması bayram boyunca hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

Kurban Bayramı’nda Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin İşleri’ne 22 32030, 22 32033, 0548 8340582 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

Bayram boyunca kontürlü sayaç kullanan aboneler LTB binası girişinde bulunan makineden kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecekler.

LTB’ye kayıtlı abonelere ait, Su Hizmet Faturaları, Taşınmaz Mal Vergileri (Emlak Vergisi) ve trafik ihbarnameleri ödemeleri de kredi kartıyla hiçbir ek ücret ödemeden LTB binası girişinde bulunan makineden ve www.lefkosabelediyesi.org web sitesi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilecek.

HARMANCI VATANDAŞLARIN BAYRAMINI KUTLADI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yurttaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın güven ve huzur içerisinde geçirilmesi için LTB’nin kesintisiz hizmet vereceğini kaydetti.

LTB ekiplerinin gerekli tüm önlemleri aldığını belirten Başkan Harmancı, yurttaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için de ilgili şube ekiplerinin 24 saat nöbette olacaklarını vurguladı.