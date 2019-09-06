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LTB Başkent’te iki ana caddede asfaltlama çalışması yapacak

LTB Başkent’te iki ana caddede asfaltlama çalışması yapacak

06 Eylül 2019 Cuma 11:42
LTB Başkent’te iki ana caddede asfaltlama çalışması yapacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkentte araçların oldukça yoğun kullandığı Bedrettin Demirel ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde ana yolların bakımı için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB yurttaşların sorunsuz ve güvenli bir şekilde şehirde yaşamlarını sürdürmeleri için altyapı ve üstyapı yatırımlarını ihtiyaç çerçevesinde yapmaya devam ediyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreninde yaptığı konuşmada, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyerek, bu kapsamda Bedrettin Demirel ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde ihtiyaç duyulan yol tamirlerinin bir aylık sürede tamamlanacağını kaydetti.

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ÇALIŞMALAR ŞEHİRDE GÜNLÜK HAYATI ETKİLEMEDEN YAPILACAK

Başkan Harmancı, LTB öz kaynaklarıyla çıkılan ihale kapsamında şehrin günlük yoğun yaşamı ve yurttaşlara rahatsızlık verilmemesi için asfaltlama çalışmalarının çoğunlukla gece yapılacağını belirtti.

İhale anlaşması LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Capiton Construction Ltd. Direktörü Nejat Hatipoğlu tarafından imzaladı.

Son Güncelleme: 06.09.2019 15:29
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