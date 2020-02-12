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LTB Başkanı Harmancı, Rehberlerle Bir Araya Geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dener Öymen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) heyetini kabul etti. Birlik yetkilileri, sektörün yerel yönetimlerle bağlantılı bazı taleplerini ilettikleri Harmancı’yı 21 Şubat Dünya Rehberler Günü etkinliğine de davet ettiler.

LTB Başkanı Harmancı, Rehberlerle Bir Araya Geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dener Öymen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) heyetini kabul etti. Birlik yetkilileri, sektörün yerel yönetimlerle bağlantılı bazı taleplerini ilettikleri Harmancı’yı 21 Şubat Dünya Rehberler Günü etkinliğine de davet ettiler.

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:03
LTB Başkanı Harmancı, Rehberlerle Bir Araya Geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dener Öymen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) heyetini kabul etti. Birlik yetkilileri, sektörün yerel yönetimlerle bağlantılı bazı taleplerini ilettikleri Harmancı’yı 21 Şubat Dünya Rehberler Günü etkinliğine de davet ettiler.

BAŞKAN ÖYMEN:“İŞ BİRLİĞİ VE KATKILARINDAN DOLAYI BAŞKAN HARMANCI’YA TEŞEKKÜR EDERİZ”

LTB’den yapılan açıklamaya göre, KITREB Başkanı Dener Öymen turizm sektöründe yerel yönetimlerin çok önemli rolü olduğunu kaydederek turizm sektöründe hizmet veren ülke rehberlerinin de bu hizmeti daha iyi verebilmesi adına sektörün daha sıkı ve koordineli çalışmasını talep etti.

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Yeni yönetim olarak kendilerini kabul eden Başkan Harmancı’ya teşekkür eden Öymen bazı somut taleplerini de iletti. Turizmin şehirlerin gelişmesi üstündeki rolünün her geçen gün daha arttığını ifade eden Öymen, sektörden gelen biri olarak hem geçmişten bugüne KITREB ile yakın işbirliği içinde olan hem de birçok farklı projede katkı koyan Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.

HARMANCI: “TURİZM SEKTÖRÜNÜN ŞEHİRLERİN EKONOMİK, SOSYAL, KÜLTÜREL GELİŞİMDEKİ ÖNEMİ BÜYÜK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, turizm sektörünün şehirlerin ekonomik, sosyal, kültürel gelişimdeki önemine değinerek belediye olarak özellikle Surlariçi bölgesindeki turizm faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ve yerel yönetim olarak LTB’nin vizyonu çerçevesinde katkı koyduklarını söyledi.

Turizm sektöründe tüm paydaşların koordine içinde iyi bir çalışma sergilemesiyle ileriye doğru yol alınabileceğine dikkat çeken Harmancı, turist rehberliğinin sektördeki önemine vurgu yaptı.

Rehberliğin ancak sevilerek yapılabilecek bir meslek olduğunu kaydeden Harmancı, KITREB’in taleplerine olumlu yaklaşarak çözüm üreteceklerini de belirtti. Yeni seçilen yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Harmancı, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü etkinliği daveti için de teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 12.02.2020 16:27
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