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Ltb Başkanı Harmancı, Kktc Mental Aritmetik Takımı Öğrencilerini Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)  Başkanı Mehmet Harmancı, bu yıl 8’incisi düzenlenen Türkiye Memoriad Mental Aritmetik Şampiyonası’nda yeni başarılara imza atan KKTC Mental Aritmetik Takımı öğrencileri ile eğitimcilerini kabul etti.

Ltb Başkanı Harmancı, Kktc Mental Aritmetik Takımı Öğrencilerini Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)  Başkanı Mehmet Harmancı, bu yıl 8’incisi düzenlenen Türkiye Memoriad Mental Aritmetik Şampiyonası’nda yeni başarılara imza atan KKTC Mental Aritmetik Takımı öğrencileri ile eğitimcilerini kabul etti.

13 Eylül 2019 Cuma 08:18
Ltb Başkanı Harmancı, Kktc Mental Aritmetik Takımı Öğrencilerini Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)  Başkanı Mehmet Harmancı, bu yıl 8’incisi düzenlenen Türkiye Memoriad Mental Aritmetik Şampiyonası’nda yeni başarılara imza atan KKTC Mental Aritmetik Takımı öğrencileri ile eğitimcilerini kabul etti.

Harmancı öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. 

LTB’den verilen bilgiye göre, Mental Aritmetik Eğitmeni ve KKTC temsilcisi Belgün Belevi ise kabul için LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

Belevi’nin,  KKTC Mental Aritmetik Takımı’nın 6 yarışmacıyla katıldığı Türkiye Memoriad Mental Aritmetik Şampiyonası’ndan son 4 yılda kazandığı başarılara bir yenisini daha  ekleyerek 4 kupa daha aldığı; Ankara’daki şampiyonada, 3 farklı yaş kategorisinde başarılı sonuçlar alarak ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiği bilgilerini aktardığı belirtildi.

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KKTC MENTAL ARİTMETİK TAKIMI’NDAN 4 KUPA…

Türkiye Memoriad Mental Aritmetik Şampiyonası’nda, 7 yaş kategorisinde yarışan Milada Çınaroğlu şampiyonluğu kazanırken, genel klasmanda 5. olarak gelecek yıl KKTC’yi olimpiyatlarda temsil etme hakkı elde etti. 

8 yaş kategorisinde Alisa Türel, geçen yıl elde ettiği başarıyı tekrarlayarak 3’üncü oldu ve kupa almaya hak kazandı. 10 yaş kategorisinde, Sarp Türel ise, şampiyonluğun yanı sıra genel klasmanda 3’üncü olarak yarışmayı çifte kupa ile tamamladı. Aynı zamanda Sarp Türel, adını, Dubai’de düzenlenecek olimpiyat listesine de yazdırmayı başardı. 

Uluslararası Turkey Open 2019 ayağı, İstanbul’da, 14-15-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek ve bu yarışmaya da Sarp Türel ve Milada Çınaroğlu’nun yanı sıra, ismi dünya sıralamasında ilk 10’a girmeyi başaran dünya rekortmeni Dila Bilen temsil edilecek. 

(RU/ÖK)

        
 

Son Güncelleme: 13.09.2019 11:38
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