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LTB Başkanı Harmancı, Evrensel Hasta Hakları Derneği’ni ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Evrensel Hasta Hakları Derneği’(EHHD)ni ziyaret ederek derneğin yürüttüğü “Hastanın Sesi II Projesi” sorumluları ile görüştü.

29 Nisan 2021 Perşembe 14:48
LTB Başkanı Harmancı, Evrensel Hasta Hakları Derneği’ni ziyaret etti
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Başkan Harmancı: “EHHD ile ortaklaştığımız alanlarda birlikte çalışarak faydalı işlere imza atıyoruz”
Görüşmede Evrensel Hasta Hakları Derneği ile iş birliklerinin toplumsal fayda olarak sonuç verdiğini belirten Mehmet Harmancı, bu konuda LTB ve dernek çalışmalarının daha da ileriye taşınması için çalıştıklarını söyledi.

 “Pandemi sürecide yerel yönetimlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı”
Ulusal Sağlık Planı oluşturulması hakkında da fikir alışveri yapılan toplantıda dernek yetkilileri Başkan Harmancı’ya bu konudaki düşüncelerini ve ön çalışmalarını anlattılar. Pandemi sürecinde Ulusal Sağlık Planı ve Kuzey Kıbrıs için sağlık risk haritasının bulunmamasının genel sağlık hizmetlerinin planlanmasını sekteye uğrattığı, pandemi özelinde ise insan hayatını etkileyici sorunlar ortaya çıkardığını gözlemlediklerini ifade eden dernek yetkilileri bu süreçte sürecinde yerel yönetimlerin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirttiler.

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Hasta haklarını da kapsayan insan hakları açısından yerel yönetimlerin kapasitesinin çoğaltılmasının elzem olduğunun altını çizen yetkililer bu konuda en iyi uygulamayı yapan, en büyük yerel yönetim olan LTB ile ortak pilot projelere imza atılabileceğini ve bu iş birliğinin diğer belediyelere de genişlemesini arzu ettiklerini dile getirdiler.

“Ulusal Sağlık Planı çıkması durumunda belediyelerin rolünün nasıl güçlendirileceğini konuştuk”
Ulusal Sağlık Planı çıkması durumunda belediyelerin rolünün nasıl güçlendirileceği konusunda da görüş alışverişi yapılan toplantıda LTB ile EHHD’nin ortak vizyonu da ortaya konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
LtbEvrensel Hasta Hakları Derneği
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