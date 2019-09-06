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LTB Başkanı Harmancı, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nı kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, Vakıf müdürü Osman Güvenir ve vakıf üyesi Nihat Ekizoğlu’nu kabul ederek görüştü.

LTB Başkanı Harmancı, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nı kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, Vakıf müdürü Osman Güvenir ve vakıf üyesi Nihat Ekizoğlu’nu kabul ederek görüştü.

06 Eylül 2019 Cuma 10:27
LTB Başkanı Harmancı, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nı kabul etti

LTB’den yapılan açıklamaya göre, kabulde Mehmet Küçük, Dr. Küçük’ün anısını yaşatma ve yeni nesillere aktarmak adına çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, vakfın çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi. 
Mehmet Küçük ayrıca Anıttepe’nin çevre düzenlemesine ilişkin proje ayrıntılarını, Başkan Harmancı’ya aktardı.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, Dr. Küçük’ün verdiği mücadelenin bilinmesinde Vakfın çalışmalarının büyük önemi bulunduğuna dikkati çekerek, bahsedilen çevre düzenlemesinde gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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Harmancı, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk toplumunun önemli isimlerinden biri olduğuna dikkat çekerek Dr. Küçük’ün hekim, gazeteci, siyasetçi ve devlet insanı kimliği ile topluma çok önemli hizmetlerde bulunduğunu belirtti. 
Konuşmaların ardında vakıf yöneticileri Başkan Mehmet Harmancı’ya “Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” isimli kitabı hediye etti. 
Vakıf yöneticileri ayrıca LTB’nin kitap paylaşım noktalarında kullanılmasına yönelik olarak da “Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” isimli kitaptan 50 adet bağış yaptı.
 

Son Güncelleme: 06.09.2019 13:47
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