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LTB Başkanı Harmancı BM’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar ile görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile sınır kapıları konusunu görüştü. 

LTB Başkanı Harmancı BM’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar ile görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile sınır kapıları konusunu görüştü. 

05 Mart 2020 Perşembe 14:07
LTB Başkanı Harmancı BM’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar ile görüştü
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile sınır kapıları konusunu görüştü. 
LTB’den verilen bilgiye göre, görüşme, eski Lefkoşa Havaalanı’nda yer alan BM ofisinde  yer aldı. 
Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı görüşmede, geçiş kapılarında yaşanan son durumu değerlendirdi. 
Harmancı, görüşmede, Rum yönetimin tek taraflı olarak aldığı “mantık dışı" karara ilişkin rahatsızlığını belirten bir mektubu Spehar’a takdim etti. 

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HARMANCI: “BU MANTIK DIŞI KARAR HER İKİ TOPLUMU DA OLUMSUZ ETKİLİYOR”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı görüşmede Özel Temsilci Spehar ile karşılıklı geçiş kapılarıyla ilgili genel durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, geçmişte ciddi ve uzun süreli uğraşlar sonrasında ciddi bir sivil ve siyasi irade sonucu açılan ve Lefkoşa’nın iki yakasına önemli bir katkı koyan, bir anlamda düğme haline gelmiş Lokmacı Kapısı’nın tek taraflı bir kararla inandırıcılıktan yoksun gerekçelerle kapatılmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti. 
Harmancı, toplum liderlerinin himayelerinde oluşturulan ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın girişimleri ile 1 Şubat ve 20 Şubat tarihlerinde toplanarak, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs konusunu değerlendiren İki Toplumlu Sağlık Komitesinin, adada virüs saptanmadığından, ülkeye gelişlerin sıkı denetime tabi tutulması yönünde görüşüne rağmen alınan bu kararın, bilimsel yaklaşımları yok saydığını ve her iki toplumun da benimsemediği tek yanlı kararlar alarak uygulamaya konmasının, sadece iki toplumun ilişkilerini sekteye uğratır içerikte olduğunu kaydetti. 
LTB Başkanı Harmancı, şöyle devam etti:
“Korona virüsü öne sürülüyorsa diğer kapıların da açık olması çok çelişkili bir durumdur. Sığınmacıların Güney Kıbrıs’a geçişiyle ilgili bir endişe varsa zaten sığınmacıların geçişinin mevcut kapılar aracılığı ile olması söz konusu değildir. Bazı kapıların kapatılmasıyla ilgili tüm endişelerimizi ve duruşumuzu bir mektupla Sayın Spehar’a ilettik. Biz Lefkoşa’da daha fazla geçiş kapısı açılması umuduyla çalışmalarımızı sürdürürken kapıların kapatılmasına yönelik mantıkdışı kararlar her iki toplumun insanlarını ve iki toplum arasındaki güveni olumsuz etkilemiştir. Bu karar bizleri ileriye değil geriye  götürmüştür.”  

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Son Güncelleme: 05.03.2020 22:36
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