LTB Başkanı Harmancı, Alman Elçisi Schlimm’i kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı dış ilişkiler konusunda aktif temaslarını Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm ile sürdürdü. Kabulde LTB’nin 2023 yılında eğitim, kültür ve gençlik konularında gerçekleştireceği projelere ilişkin bilgiler veren Başkan Harmancı, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkileri konusunda görüşlerini de aktardı.

“AB’nin daha aktik rol oynaması gerekiyor”

LTB Başkanı Harmancı, AB’nin Kıbrıs Türk tarafı ile ilişkilerinde daha aktif rol oynaması gerektiğini dile getirerek yerel yönetimler bazında da hazırlanan projelere daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Harmancı, Güney Lefkoşa’daki Lefkoşa Rum Belediyesi iş birliği ile 2023 yılında kültür, eğitim ve gençlik alanlarında yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti

“Alman Büyükelçiliği ile her türlü iş birliğine hazırız”

Alman Büyükelçiliği ile geçmiş dönemlerde olduğu gibi diyaloğa açık olduklarının da altını çizen Harmancı, gerek Kıbrıs sorunu bağlamında gerek yerel yönetimler bağlamında iş birliği içinde ortak çalışmalar yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

“Mehmet Harmancı’yı yeniden belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederiz”

Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm ise Başkan Harmancı’yı yeniden belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi.