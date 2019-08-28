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LTB Bandabuliya Sahnesi’nde “iki Kapı” paneli düzenlendi

13.Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali kapsamında LTB Bandabuliya Sahnesi’nde  “İki Kapı” paneli düzenlendi.

LTB Bandabuliya Sahnesi’nde “iki Kapı” paneli düzenlendi

13.Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali kapsamında LTB Bandabuliya Sahnesi’nde  “İki Kapı” paneli düzenlendi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:59
LTB Bandabuliya Sahnesi’nde “iki Kapı” paneli düzenlendi

13.Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali kapsamında LTB Bandabuliya Sahnesi’nde  “İki Kapı” paneli düzenlendi.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katılarak açılış konuşmasını yaptığı panelde Fetine Seltüzel, Deren Dimilliler ve Yasemin Aygın adlı gençler birer konuşma yaparak, hem sınır kapıları ve geçişlerle ilgili yaşadıklarını, hem de iki toplumun yakınlaşması adına daha fazla geçiş kapısı açılmasının önemini anlattılar.

Panelde Fetine Seltüzel’in çektiği “The Other Side” adlı kısa belgeseli de gösterildi.

BAŞKAN HARMANCI: “İŞBİRLİĞİ İÇİN LEFKOŞA GENÇLİK DERNEĞİ’NE TEŞEKKÜR EDERİM”

13.Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ni bu yıl “İki Kapı İki İnsan” konseptiyle düzenlemeye karar verdikleri ve gençlerin gözünden Lefkoşa’nın iki önemli kapısı olan Baf ve Mağusa kapılarını konuşmak, tartışmak için böylesi bir paneli düzenlediklerini ifade eden Başkan Harmancı, panel için LTB ile işbirliği yapan Lefkoşa Gençlik Derneği’ne de teşekkür etti.

“ GEÇİŞ RAKAMLARI DİĞER KAPILARIN AÇILMASININ ACİL BİR İHTİYAÇ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Başkan Harmancı, geçişlerle ilgili istatistiki bilgileri de paylaştığı konuşmasında, 2017-18 yıllarında gerçekleşen 8 milyonluk araç geçişinin 4 milyonunun Metehan’dan gerçekleştiğini ve bunun  toplam geçişlerin % 54’ünün Metehan’dan yapıldığını gösterdiğini kaydetti.

Harmancı, bu rakamın Lefkoşa’daki diğer kapılara da dağıtılmasının elzem bir konu olduğunu ifade etti.

2019’un Ocak-Mayıs ayları arasında 511 bin Kıbrıslı Rum’un Metehan’dan geçiş yaptığını, bunun da Nisan ayında 1037 kişi günde, Mayıs  ayında  4 bin 690 kişi günde, 195.416 kişi saatte ve 3.25 kişi dakikada bir rakama karşılık geldiğinin altını çizen Başkan Harmancı, Baf ve Mağusa kapılarının araçlı geçişlere açılması ile birlikte hem Metehan’daki bu yoğunluğun azalacağını hem de iki toplumdan insanların kuyruklarda saatlerce beklemeden daha rahat, hızlı ve sistematik bir şekilde geçiş kapılarını kullanabileceğini vurguladı.

Harmancı, “İki Bandabuliya’nın birleştirilmesi hedefimiz de vardır ancak önce gerçekleştirilebilir hedefler üzerinde çalışmak istiyoruz. Rakamlar Lefkoşa’nın daha fazla soluğa acilen ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İşkence halini almış bir Metehan sınır kapısı var. Lefkoşa’da diğer kapıların açılmaması bir yandan da Lefkoşa’nın bütünleşmesinin önünde engel, gençlerin daha fazla buluşmasının, sosyalleşesinin önünde engel oluşturuyor” dedi.

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“LOKMACI İLE SURLARİÇİ’NİN YAŞADIĞI DEVRİMSEL DÖNÜŞÜMÜ ÇAĞLAYAN VE ARABAHMET DE YAŞAYABİLİR”

Başkan Harmancı, Baf ve Mağusa kapılarına ilişkin ise “Lokmacı ile Surlariçi devrimsel bir dönüşümü yaşıyor. Baf ve Mağusa kapılarının açılması ile de buralarda da ekonomik, sosyal, kültürel olarak önemli dönüşümler yaşanabilir. Ayrıca Baf kapısı Kıbrıs’ın tüm dinlerinin buluşma yeri olan, katolik Kilisesi, Ermeni Manastırı ve daha birçok tarihi eserin yer aldığı bir bölgede bulunuyor.

LTB olarak adeta unutulan Mağusa Kapısı’nın olduğu Çağlayan bölgesinin yeniden bir çekim merkezi olabilmesi adına çalışmalar yapıyoruz ama kapının açılması bu bölgede çok büyük ekonomik gelişimleri de yanında getirecektir. Böylece Lefkoşa’nın tüm kapıların değer kazanmasını da sağlayacaktır” dedi.

Başkan Harmancı konuşmasını “Bizim Lefkoşa’da açılacak tüm gediklere ve daha sonrasında da sınırsız bir coğrafyaya ihtiyacımız vardır. Barış içinde yaşam iklimini geliştirmek zorundayız” diye tamamladı.

SELTÜZEL

Fetine Seltüzel  ise, bölünmüşlüğün eskiden birlikte yaşayan Kıbrıslıları iki farklı bölgede yaşamaya zorladığını söyleyerek, açılacak yeni kapıların hem insanlarda olumlu bir motivasyon sağlayacağını, hem de birlikte yaşama ve daha sık iletişim kurma adına büyük bir fırsatı sağlayacağını kaydetti.

DİMİLİLER

Deren Dimilliler, Kıbrıslı Rum Ino ile arkadaşlığından bahsederek başladığı konuşmasında, yeni kapıların açılmasının Kıbrıs’ta yaratılacak barış kültürünün inşasında çok büyük bir araç olacağını kaydetti.

AYGIN

Yasemin Aygın ise, Güney Lefkoşa’daki 7 yıllık eğitimi sırasında toplam 4 bin 260 kez sınır kapılarından geçiş yaptığını ve bu geçişler sırasında  diğer insanlar gibi çoğu zaman çeşitli sıkıntılar yaşadığını belirterek, yeni geçiş kapılarının açılmasının hem geçişlerin tüm şehre yayılarak hızlandırılmasını sağlayacağını hem de geçişlerin sağlanacağı bölgedeki yatırım iklimini ve sosyal yaşam standartlarını yükselteceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 28.08.2019 15:14
Anahtar Kelimeler:
LTB Bandabuliya SahnesiIki Kapı Paneli
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