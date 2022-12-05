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LTB Bağımsız Başkan Adayı Eryaman, KTMMOB’yi ziyaret etti

05 Aralık 2022 Pazartesi 19:27
LTB Bağımsız Başkan Adayı Eryaman, KTMMOB’yi ziyaret etti

 Lefkoşa Türk Belediyesi Bağımsız Başkan adayı İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Eryaman, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, İnşaat Yüksek Mühendisi de olan Hüseyin Eryaman KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz ve Genel Sayman Mert Girgen’le bir araya geldi.

Görüşmede Hüseyin Eryaman, adaylığıyla ilgili bilgi verdi, hedeflerini anlattı.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Lefkoşa için projelerinden bahseden Eryaman, 7 yıla varan belediyecilik ve şehircilik tecrübesi olduğunu belirtti. Hüseyin Eryaman, makamın sadece bir araç olduğunu, hizmetin amaç olacağı hedefiyle ve bilinciyle yola çıktığını ifade etti.

-Adanır: “Birlik üyesi olan bir kişinin aday olmasına yönetim olarak çok olumlu bakıyoruz”

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır da konuşmasında, “Birlik üyesi olan bir kişinin, Belediye Başkanlığı’na aday olmasına KTMMOB Yönetimi olarak çok olumlu baktığımızı ve bunun yanında bağımsız aday olarak katılmasından dolayı tebrik ettiğimizi söylemek isterim” dedi.

Tunç Adanır, “Lefkoşa’nın geleceği için gönülden şehre bağlı olan kişilerin bu hassasiyetle aday olmasının Lefkoşa’nın kazanımı olacaktır” şeklinde konuştu.

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