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LTB aşılamaya bugün evinde yataklı tedavi görenlerle devam etti

18 Şubat 2021 Perşembe 17:15
LTB aşılamaya bugün evinde yataklı tedavi görenlerle devam etti
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55-65 YAŞ ARASI KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARLA, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE VE RİSK GRUBUNDAKİLERE PAZARTESİ LTB EL ELE ÇOCUK KREŞİ’NDE AŞI YAPILMAYA BAŞLANACAK
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 65 yaş ve üzerine yönelik aşılama çalışmasının ardından bugün de yataklı tedavileri nedeniyle evlerinden çıkamayan yurttaşlara aşı yapmaya başladı.
LTB, pazartesinden itibaren 55-65 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar, özel gereksinimli bireyler ve Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği risk gruplarındaki yurttaşlara LTB El Ele Çocuk Kreşi’nde aşı yapacağını duyurdu.
İlk doz aşısını LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde bireylerin ikinci doz aşılamasına 3 Mart tarihinde aynı merkezde başlanacak. 
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkent Lefkoşa’da aşılama hizmetleri 3 ekiple ve 2 farklı merkezde yürütülecek.
LTB El Ele Çocuk Kreşi’nde Pazartesi günü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’nın gönüllü gözetmenliğinde 55-65 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar, özel gereksinimli bireyler ve Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği risk gruplarındaki yurttaşlara aşı yapılacak. 
Aşı olmak isteyenler Alo 185 Hattı’nı arayarak 19 Şubat sabahından itibaren kayıtlarını yaptırabilecek. 
Sağlık Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda telefonda yurttaşların kronik rahatsızlık beyanı esas kabul edilecek, aşılama öncesi kullandığı haplar ve hastalığına ilişkin merkezdeki doktora bilgi verilecek. 

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İlk doz aşısı LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezinde yapılan bireylerin ikinci doz aşılamasına 3 Mart tarihinde başlanacak ve ikinci doz aşılar yine aynı merkezde yapılacak. 
GÜNLÜK 400 KİŞİYE AŞI HEDEFLENİYOR
LTB, sosyal belediyecilik anlamında halk sağlığını ön planda tutarak, iki merkezde günlük yapılacak aşı sayısını 400 kişiye yükseltmeyi hedefliyor.
BUGÜNE KADAR TOPLAM 1015 DOZ AŞI YAPILDI
LTB tarafından 4 Şubat tarihinde başlayan 65 yaş ve üzeri yurttaşların aşılama çalışmalarında bugüne kadar toplam 1015 doz aşı yapıldı.
EVDE YATAKLI TEDAVİ GÖREN YURTTAŞLAR DA AŞILANMAYA BAŞLADI
LTB, 18 Şubat Perşembe gününden itibaren de yataklı tedavileri nedeniyle evlerinden çıkamayan yurttaşların aşılama işlemini evlerinde yapmaya başladı. Bu kapsamda evde aşılamayı yapan 3. ekibin günde en çok 10-15 farklı adreste aşılama yapması hedefleniyor.
 

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Son Güncelleme: 18.02.2021 18:44
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