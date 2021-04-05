banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Pandemi fakirliktir ama…
Pandemi fakirliktir ama…
Sendikalar iyi niyetli değil
Sendikalar iyi niyetli değil
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
banner376

LTB arazi/arsa sahiplerine çağrıda bulundu

LTB’nin 2021 bahar ve yaz dönemi bölgesel ot temizliği aralıksız olarak sürüyor..

05 Nisan 2021 Pazartesi 13:35
LTB arazi/arsa sahiplerine çağrıda bulundu
banner337

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) bir yandan 2021 bahar ve yaz dönemi bölgesel ot temizliği kapsamında tüm ana cadde ve sokakların temizliğini yaparken bir yandan da yaz döneminde yangın tehlikesi oluşturan ve sinek, böcek, yılan üremesine sebep olan ve mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa ve/veya arazilerin temizliğini de yapmaya başlıyor.

banner341
LTB ekipleri 2021 bahar ve yaz dönemi bölgesel ot temizliği kapsamında ot temizlikleri tamamlanan Surlar içi bölgesi, Çağlayan, Köşklüçiftlik, Kumsal bölgelerinin ardından Marmara ,Taşkınköy , Göçmenköy, Ortaköy, Metehan, Kızılbaş, Yenişehir, Küçük Kaymaklı, Dumlupınar, Haspolat, Hamitköy bölgelerinde temizlik çalışmalarına devam edilecek.

Boş arazileri ya şahıs temizleyecek ya da LTB temizleyip hizmeti faturalandıracak
LTB Temizlik Şubesi, arsası ve/veya arazisi olan özel mülk sahiplerine bu arazileri temizleme çağrısı yaparken mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan ve Belediye ekipleri tarafından temizliği yapılan boş arsa ve/veya arazilerin, Belediye Meclisi’nin almış olduğu karar doğrultusunda metrekaresi 0,25 TL şeklinde ücretlendirilip mal sahiplerine faturalandırılacak.

banner360
Anahtar Kelimeler:
LTB Ot Temizliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı, KIB-TEK ile ilgili açıklamalarda bulundu
Arıklı, KIB-TEK ile ilgili açıklamalarda bulundu
Şahoğlu: “Kıbrıs Türkü'nün istediği tek şey iki ayrı devlet olarak barış içinde yaşamak”
Şahoğlu: “Kıbrıs Türkü'nün istediği tek şey iki ayrı devlet olarak barış içinde yaşamak”
Erhürman Meclis'te konuştu
Erhürman Meclis'te konuştu
Daü’den çevrimiçi tanıtım haftası...
Daü’den çevrimiçi tanıtım haftası...
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yasa kapsamında bulunan komitelerle toplantılarına ara vermeden devam ediyor
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yasa kapsamında bulunan komitelerle toplantılarına ara vermeden devam ediyor
Sendika yetkilileri Ercan'daki grevle ilgili açıklama yaptılar
Sendika yetkilileri Ercan'daki grevle ilgili açıklama yaptılar
Meclis Genel Kurulu’nda komitedeki bazı tasarılarla ilgili tezkereler onaylandı
Meclis Genel Kurulu’nda komitedeki bazı tasarılarla ilgili tezkereler onaylandı
Tozlu hava Çarşamba'ya kadar devam edecek
Tozlu hava Çarşamba'ya kadar devam edecek
UKÜ’de yapay zeka sistemlerinin eczacılık alanında uygulamaları irdelendi
UKÜ’de yapay zeka sistemlerinin eczacılık alanında uygulamaları irdelendi
Özyanıklar, şiir kitabının tüm gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı
Özyanıklar, şiir kitabının tüm gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim