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LTB açık hava reklam alanlarının kiralanması ihalesini kazanan firmalar ile üç ayrı sözleşme imzaladı
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LTB açık hava reklam alanlarının kiralanması ihalesini kazanan firmalar ile üç ayrı sözleşme imzaladı

LTB açık hava reklam alanlarının kiralanması ihalesini kazanan firmalar ile üç ayrı sözleşme imzaladı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:10
LTB açık hava reklam alanlarının kiralanması ihalesini kazanan firmalar ile üç ayrı sözleşme imzaladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), açık hava reklam alanlarının (Billboard, Otobüs Durağı, Raket) kiralanması ihalesini kazanan firmalar ile üç ayrı sözleşme imzaladı.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşmelere  LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile MYAD Reklam Ltd direktörü Emre Zeren Safa, Wideline Reklamcılık Hizmetleri Ltd  direktörü Kasım Avcı ve Convergence Import & Export Ltd direktörü Tekin Birinci imza koydu.

İmza töreninde konuşan Başkan Harmancı, 9 yıl süren “esaret anlaşmasından” belediyenin kurtulduğunu ve LTB’ye gelir getirecek önemli bir adım atıldığını belirtti.

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İhale sürecinin oldukça şeffaf geçtiğini, ihale tekliflerinin LTB Facebook sayfasında canlı yayın ile açıldığını hatırlatan Başkan Harmancı, LTB sınırlarında bulunan açık hava reklam alanlarının 10 bölgeye bölündüğünü kaydetti.

YILLIK 1 MİLYON 380 BİN TL GELİR

Açık Hava Reklam Alanlarının kiralanması ile LTB’ye yıllık 1 milyon 380 bin TL’lik gelir sağlanacağını vurgulayan LTB Başkanı Harmancı ihaleye katılan herkese teşekkür etti.

İhaleyi kazanan şirket direktörleri ise imza töreninde Başkan Harmancı’ya reklamcılarla istişare halinde olduğu ve bu alanda tekelleşmeyi ortadan kaldırdığı için teşekkür etti.

Son Güncelleme: 03.07.2019 12:15
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