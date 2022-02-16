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LTB, 92 iş yeri denetledi, 4 imha işlemi yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin iş birliğinde yaptığı denetimlerde 92 iş yeri denetlendi ve 4 imha işlemi yapıldı.

16 Şubat 2022 Çarşamba 12:00
LTB, 92 iş yeri denetledi, 4 imha işlemi yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin iş birliğinde yaptığı denetimlerde 92 iş yeri denetlendi ve 4 imha işlemi yapıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, ocak ayının son günü ile şubat ayının ilk iki haftasında yapılan denetimlerde, gıda üretim alanlarının koşulları, çalışanların kişisel hijyeni, sağlık karneleri, mutfak, tuvalet ve depo alanlarının genel temizlik ve hijyen koşulları, kullanılan gıdaların muhafaza koşulları ve sağlığa uygunluğu kontrol edildi.

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LTB ekipleri ayrıca, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, iş yeri izinleri gibi uyulması gereken kuralları da denetledi.

LTB ekipleri, ocak ayının son günü ile şubat ayının ilk iki haftasında restoran, kafe, market, gıda üretim ve satışı yapılan işletmelerin yanı sıra yaşlı bakım evi, otel, sinema, kuaför, petrol istasyonu ve dövme salonu gibi toplam 92 iş yerini denetledi. Denetimlerde 4 imha işlemi yapıldı.

Niteliklerine göre denetlenen iş yerleri şöyle:

“1 dondurma imalatı, 2 otel, 1 park büfesi, 6 kreş ve anaokulu, 1 bar, 8 kafeterya, 14 market, 1 pizza imalathanesi, 2 pastane, 1 börek imalathanesi, 1 turşu imalathanesi ve satış alanı, 17 restoran, 1 büfe, 1 sinema salonu, 1 manav, 1 meyhane, 3 yaşlı bakım evi, 17 kuaför/berber/güzellik salonu, 2 pide salonu, 1 döner salonu, 1 petrol istasyonu, 1 dövme salonu, 2 kebap salonu, 3 fırın, 3 gıda deposu.”

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Son Güncelleme: 16.02.2022 13:32
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