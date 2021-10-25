LTB 73 işyerini denetledi

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Zabıta Şubesi ekipleri ise hafta boyunca yurttaştan gelen şikayetleri değerlendirerek ilgili yerlere denetimler gerçekleştirdi.

Haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor.

183 BİRİM ÜRÜN MÜSADERE EDİLDİ, 7 İŞ YERİNE İHBAR VERİLDİ

Denetimlerde 3 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 183 birim ürün müsadere edildi, 7 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyle:

“3 yurt, 21 kuaför/berber/güzellik salonu, 13 market, 4 off-licence, 3 restoran, 1 manav, 4 kreş/anaokulu, 13 kafeterya, 4 pide ve lahmacun fırını, 5 bar, 2 okul kantini.”

Açıklamada, yurttaşların, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetleri iletebilecekleri kaydedildi.



