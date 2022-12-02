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LTB 6.Engelsiz Sanat Gecesi, 5 Aralık Pazartesi yapılıyor

02 Aralık 2022 Cuma 15:30
LTB 6.Engelsiz Sanat Gecesi, 5 Aralık Pazartesi yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen LTB Engelsiz Sanat Gecesi 5 Aralık Pazartesi saat 18:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (eski Mısırlızade Sineması) gerçekleşiyor. Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim merkezlerinin yıl içinde yapmış oldukları sanata yönelik etkinliklerini sergileyecekleri ve bu yıl 6.’sı gerçekleştirilecek etkinliğeülkenin farklı şehirlerindeki özel gereksinimli çocuklar dakatılacak. Özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımları ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştıran LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi,LTB Gençlik Meclisi ve belediye idaresinin birlikte organize ettiği geceye Rauf Denktaş Üniversitesi de mekan sponsoru olarak destek veriyor.

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