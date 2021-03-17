LTB 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyecek

LTB’den yapılan açıklamada, siyaset dünyasından iş dünyasına, sanat camiasından sivil topluma kadar geniş katılımlı düzenlenen “Çorabını Gey da Gel” etkinliğinin sosyal medya üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

LTB Gençlik Meclisi organizasyonu ile sosyal medya üzerinden yapılacak etkinlikte renkli çorap giyerek çekilen fotoğraflar, 21 Mart günü Facebook ve Instagram’da #ÇorabınıGeyDaGal etiketi ile paylaşılacak.

Etkinlikte, bir kromozon farkının ayırt edici bir özellik değil, toplumu renklendiren ve güzelleştiren bir özellik olduğu bir kez daha, bu kez sosyal medya üzerinden gösterilecek.







