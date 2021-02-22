LTB 2 caddede asfaltlama işlemlerine başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi kapsamında, Küçük Kaymaklı’da Şht. Mustafa Ruso Caddesi ve Özker Özgür Caddesi’nde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün asfaltlama işlemlerine geçildiğini duyurdu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, asfaltlama çalışmaların gün içinde tamamlanması planlanırken, gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla beraber iki cadde de yarın araç trafiğine açılacak.

Bu işlemin tamamlanmasının ardından ekipler Ortaköy’de kazı ve boru döşeme çalışmalarının tamamlandığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ne geçerek asfaltlama işlemine başlayacak.





