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LTB 2 caddede asfaltlama işlemlerine başladı

22 Şubat 2021 Pazartesi 15:20
LTB 2 caddede asfaltlama işlemlerine başladı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi kapsamında, Küçük Kaymaklı’da Şht. Mustafa Ruso Caddesi ve Özker Özgür Caddesi’nde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün asfaltlama işlemlerine geçildiğini duyurdu.
Belediyeden verilen bilgiye göre, asfaltlama çalışmaların gün içinde tamamlanması planlanırken, gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla beraber iki cadde de yarın araç trafiğine açılacak.
Bu işlemin tamamlanmasının ardından ekipler Ortaköy’de kazı ve boru döşeme çalışmalarının tamamlandığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ne geçerek asfaltlama işlemine başlayacak. 

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Başkent Lefkoşa’da artan nüfusa paralel olarak ihtiyaca cevap verecek modern altyapı sistemlerinin başında gelen Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. 

 

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Son Güncelleme: 22.02.2021 16:25
Anahtar Kelimeler:
Ltb Asfaltlama
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