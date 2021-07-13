LTB 194 işyerini denetledi

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ve Zabıta Şubesi’nin koordineli çalışması ile yapılan denetimlerde ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarılara uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.

İki şubenin ortak açıklamasında, tüm iş yeri sahiplerinin kurallara eksiksiz ve mazeretsiz uymasının toplum sağlığı adına önemli olduğu belirtilirken, buna uymayanlara gerekli yaptırımların uygulandığı vurgulandı.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ile Zabıta Şube ekipleri tarafından 5 ile 12 Temmuz tarihleri arasında 194 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 2 imha işlemi gerçekleştirildi, 45 sağlık karnesi hazırlandı, 17 iş yerinin iş yeri izni hazırlandı.

Yurttaşlar denetimler ile ilgili şikayetlerini Alo 185 çözüm hattına iletebiliyor.



