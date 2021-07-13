banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Afet hanım Akıncı’ya mı oy vermiş!
Afet hanım Akıncı’ya mı oy...
Pes mi yoksa bravo mu?
Pes mi yoksa bravo mu?
Yiyenler ve yemek için sırada bekleyenler…
Yiyenler ve yemek için sırada...
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
banner376

LTB 194 işyerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 194 iş yerini denetledi. Denetimlerde iki imha işlemi gerçekleştirildi.

13 Temmuz 2021 Salı 13:00
LTB 194 işyerini denetledi

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ve Zabıta Şubesi’nin koordineli çalışması ile yapılan denetimlerde ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarılara  uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.

İki şubenin ortak açıklamasında, tüm iş yeri sahiplerinin kurallara eksiksiz ve mazeretsiz uymasının toplum sağlığı adına önemli olduğu belirtilirken, buna uymayanlara gerekli yaptırımların uygulandığı vurgulandı. 

banner341
LTB Halk Sağlığı Şubesi ile Zabıta Şube ekipleri tarafından 5 ile 12 Temmuz tarihleri arasında 194 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 2 imha işlemi gerçekleştirildi, 45 sağlık karnesi hazırlandı, 17 iş yerinin iş yeri izni hazırlandı.  

Yurttaşlar denetimler ile ilgili şikayetlerini  Alo 185 çözüm hattına iletebiliyor.


 

banner360
Son Güncelleme: 13.07.2021 14:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş Sağlık Ocağı'nda SÖZLÜ ARBEDE!
Maraş Sağlık Ocağı'nda SÖZLÜ ARBEDE!
İnsan Hakları Derneği, Leyen’e “iki devletli çözümü kabul etmeme hakkını nereden bulduklarını” sordu
İnsan Hakları Derneği, Leyen’e “iki devletli çözümü kabul etmeme hakkını nereden bulduklarını” sordu
Esnaf Odası ve Oto Tamirciler Birliği’nden iş kazalarıyla ilgili uyarılar
Esnaf Odası ve Oto Tamirciler Birliği’nden iş kazalarıyla ilgili uyarılar
Cumhurbaşkanı Tatar Tarsus’u gezdi
Cumhurbaşkanı Tatar Tarsus’u gezdi
4 Gençlik Örgütü, burslarla ilgili anketlerine katılım çağrısı yaptı
4 Gençlik Örgütü, burslarla ilgili anketlerine katılım çağrısı yaptı
Bu Memleket Bizim Platformu’ndan, Bizden ve An’ın Türkiye’ye girişlerinin engellenmesiyle ilgili açıklama
Bu Memleket Bizim Platformu’ndan, Bizden ve An’ın Türkiye’ye girişlerinin engellenmesiyle ilgili açıklama
GÜKAD çocuk işçiliği konusunda açıklama yaptı
GÜKAD çocuk işçiliği konusunda açıklama yaptı
DAÜ’de genç eczacılar yemin etti
DAÜ’de genç eczacılar yemin etti
Mağusa’da balıkçılık ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Mağusa’da balıkçılık ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Meclis Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Ankara’da temaslarda bulunuyor
Meclis Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Ankara’da temaslarda bulunuyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim