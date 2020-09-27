banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Londra’da karantina karşıtlarına polis müdahalesi

İngiliz Hükümeti’nin yürürlükteki Corona tedbirleri ve aşıya itiraz eden protestocular öğle saatlerinde Londra’daki Trafalgar Meydanı’nı doldurdu.

27 Eylül 2020 Pazar 10:21
Londra’da karantina karşıtlarına polis müdahalesi
banner337
banner351

Geçen Cumartesi de yapılan eylemler zincirinin devamında polisin sert tutumu dikkat çekti. Bir hafta boyunca eylemin organizatörleriyle görüştüğünü açıklayan polis, şiddete tolerans gösterilmeyeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Şu an yürürlükte bulunan ve ‘en fazla 6 kişinin sosyalleşmesi’ kısıtlamasından muaf olduğu belirtilen eylemde, geçerli iki metre sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı gözlendi.

banner341
Eski futbolcu ve komplo teorisi içerikli 20 kitabın yazarı David Vaughan Icke gibi tanınmış kişilerin konuşmalar yaptığı eylem, polisin müdahalesiyle yarım kaldı.

İngiliz polisinin etten duvar örerek alanı boşaltması ve göstericileri dağıtması sırasında sert anlar yaşandı. Gözaltına alınanlar oldu. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına itiraz edenlerle polis arasında itiş kakış yaşandı.

Amerika’nın Sesi Londra muhabiri Barış Çimen’in canlı yayında görüntüleri paylaştığı anda fırlatılan bir cisim eylemi izleyen kişilerden birinin kafasına çarptı.

Polis ve göstericiler arasında hafif yaralanmaların gözlemlendiği eylemde alanı boşaltanlardan bir kısmı Hyde Park’da ‘konuşmacılar köşesinde’ eyleme devam etmek için sözleşti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
İngiliz Hükümeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisiye kısa kısa kısa...
Polisiye kısa kısa kısa...
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 sebebiyle 2 milyon kişi hayatını kaybedebilir
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 sebebiyle 2 milyon kişi hayatını kaybedebilir
Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı: “Ortak Akıl İle Hareket Edilmelidir”
Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı: “Ortak Akıl İle Hareket Edilmelidir”
Kıbrıs Türk Halkı 11 Ekim’de 5’inci Kez Halkoylamasına Gidecek
Kıbrıs Türk Halkı 11 Ekim’de 5’inci Kez Halkoylamasına Gidecek
UBP Lefkoşa’da seçim konvoyu düzenledi
UBP Lefkoşa’da seçim konvoyu düzenledi
Akıncı : En büyük güvencem halkımdır
Akıncı : En büyük güvencem halkımdır
YDP'den Girne'de seçim konvoyu
YDP'den Girne'de seçim konvoyu
Havadisten gerçekçi anket
Havadisten gerçekçi anket
Hava durumu
Hava durumu
Pilli: "Toplam 965 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 32 kişi taburcu edildi, yoğun bakımda tedavi gören hasta servise alındı"
Pilli: "Toplam 965 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 32 kişi taburcu edildi, yoğun bakımda tedavi gören hasta servise alındı"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim