Londra Temsilciliği, Kıbrıslı Türk İş İnsanlarına Ve Avrupalı Türk Markalar Birliği’ne Yönelik Sosyal Toplantı Düzenledi

Lefkoşa, 29 Mart 19 : KKTC Londra Temsilciliği, Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Türk iş insanları ve Avrupalı Türk Markalar Birliği üyelerine yönelik sosyal toplantı düzenledi.

KKTC Londra Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, işbirliği ve diyalogu artırmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya TC Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı.

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, konuyla ilgili açıklamasında, Londra’daki iş insanlarıyla KKTC’deki iş insanlarını panel, ziyaret, toplantı gibi etkinliklerle bir araya getirmeyi ve iş birliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bunun tanışma niteliğindeki ilk toplantı olduğunu belirten Tuncalı, KKTC’deki yetkililerle istişare ederek, koordineli adımlarla daha geniş pazarlara ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

(ÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI

