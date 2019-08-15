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Londra Yardım Melekleri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 2 bin 165 sterlin bağışladı

Londra Yardım Melekleri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Yaza Merhaba Yardım Gecesi etkinliği düzenledi.  Gecede toplanan 2 bin 165 sterlin, derneğe bağışlandı.

Londra Yardım Melekleri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 2 bin 165 sterlin bağışladı

Londra Yardım Melekleri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Yaza Merhaba Yardım Gecesi etkinliği düzenledi.  Gecede toplanan 2 bin 165 sterlin, derneğe bağışlandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:33
Londra Yardım Melekleri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 2 bin 165 sterlin bağışladı

Londra Yardım Melekleri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Yaza Merhaba Yardım Gecesi etkinliği düzenledi.  Gecede toplanan 2 bin 165 sterlin, derneğe bağışlandı.

Yardım gecesine KKTC Londra Temsilcisi Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, İngiltere Türk Dernekleri Federasyon Başkanı Jale Özer de katıldı.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen konserli yardım gecesinde, İbrahim Özduran, Kerem Ergen ile Anıl Göçen ve Orkestrası sahne aldı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, etkinlikte yaptığı konuşmada; Londra Yardım Melekleri Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin, derneğin kurulduğu yıllardan beri desteklerini hiç esirgemediklerini dile getirdi. Kocaismail, bağışlanan parayla 30 hastanın tedavi masraflarına katkı konulacağını ifade etti.

Kocaismail, toplanan kıyafetlerin de derneğe gönderildiğini ve hastalara şifa olduğunu belirterek “Desteklerini hiç esirgemeyen Londra’da yaşayan gönüllü dostlarımız, iyi ki varsınız” dedi.

Son Güncelleme: 15.08.2019 12:42
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