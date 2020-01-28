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Londra temaslarına devam eden Özersay Birleşik Krallık Parlamentosu’nda görüşmeler yaptı

 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra temaslarına devam ediyor.

Londra temaslarına devam eden Özersay Birleşik Krallık Parlamentosu’nda görüşmeler yaptı

 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra temaslarına devam ediyor.

28 Ocak 2020 Salı 16:26
Londra temaslarına devam eden Özersay Birleşik Krallık Parlamentosu’nda görüşmeler yaptı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra temaslarına devam ediyor.

Özersay, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden çıkışı (Brexit) sonrasında ortaya çıkması muhtemel bazı fırsatların değerlendirilmesi ve İngiltere ile ticaret yanında direkt uçuşların yapılabilmesi gibi konuları gündeme taşımak ve konuşulmasını sağlamak amacıyla Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, dün ve bugün Birleşik Krallık Parlamentosu’nda bazı görüşmeler yaptı.

Özersay, bugün Birleşik Krallık Parlamentosu Avam Kamarasına seçilen ilk Türk kadın milletvekili, İşçi Partisi Milletvekili Feryal Demirci Clark ile bir araya geldi.

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Özersay, bunun yanı sıra Independent Gazetesi Savunma ve Diplomasi Editörü Kim Sengupta ile Doğu Akdenizdeki doğal gaz, Kıbrıs sorununun geleceği ve Brexit konularında röportaj gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını ve ellerinden  geldiğince imkan olan her uluslararası platformda Kıbrıs Türkünün sesini duyurmaya devam edeceklerini vurguladı.

Son Güncelleme: 28.01.2020 19:35
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık ParlamentosuLondra
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