LONDRA MANŞET yeni sayısıyla İngiltere’de Türklerin sesi olmaya devam ediyor

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yayın hayatına başlayan LONDRA MANŞET 12. Sayısıyla bugün yine İngiltere genelinde standlarda yerini alıyor.

20,000 adet baskısıyla İngiltere genelindeki dağıtım ağıyla Birleşik Krallığın tek Ulusal Türk gazetesi olan LONDRA MANŞET Türk insanının büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.

Tamamı renkli 40 sayfa olarak basılıp İngiltere genelinde ücretsiz dağıtılan LONDRA MANŞET’e İngiltere’de yaşayan Türkler haricinde İngiliz siyaset insanları, Devlet ve Hükümet ve yetkilileri de yoğun ilgi gösteriyor.