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Lokmacı kapısında önlemler gündemde...

Lokmacı kapısında önlemler gündemde...

26 Temmuz 2019 Cuma 13:38
Lokmacı kapısında önlemler gündemde...

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, günde ortalama 3 bin kişinin geçiş yaptığı Lefkoşa’daki Lokmacı sınır kapısında gölgelik yapımına bir hafta içinde başlanacağını ve çalışmanın bayrama kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Üstel, Lefkoşa Lokmacı kapısını ziyaret etti. 
Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre her gün ortalama 3 bin kişinin yaya olarak geçiş yaptığı sınır kapısında, turistlerin yaz aylarında güneş altında, kış aylarında ise yağmur altında kalmaması için önlem alınıyor.
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada ülkeye giriş ve çıkış yapan kişilerin Lokmacı sınır kapsısında yaşadıkları sıkıntıları göz önünde bulundurarak yaz ve kış ayları için geçerli olacak kalıcı tedbirler alacaklarını söyledi.

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“BİR HAFTA İÇİNDE BAŞLAYACAK... BAYRAMDAN ÖNCE BİTECEK”
Giriş ve çıkış işlemleri sırasında bekleyen kişiler için ahşaptan modern görünümlü bir gölgelik yapacaklarını belirten Üstel, çalışmaların bir hafta içinde başlayacağını açıkladı.
Yapılacak çalışmanın bayramdan önce sonlanması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Üstel, ülkeye giriş yapan kişilere kolaylık sağlama niyetinde olduklarını söyledi.
Sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun nedenlerinden biri olan personel eksikliğini de hükümet olarak gidereceklerini belirten Üstel, Bakanlar Kurulu’nun bu konuda karar aldığını ve en kısa zamanda sorunun giderileceğini kaydetti.
 

Son Güncelleme: 26.07.2019 16:41
Anahtar Kelimeler:
Lokmacı Kapısı
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