Lefkoşa, 21 Mayıs 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı daireler için düzenlenen "Logo Tasarım Yarışması" sonuçları perşembe günü açıklanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere her bir dairenin vizyon ve misyonunu yansıtan logoların tasarlanması ve hayata geçirilmesi amacıyla 5 kategoride düzenlenen logo yarışması için başvurular 16 Mayıs’ta sona erdi.

Seçici kurul başkanının rahatsızlığından dolayı, dün yapılması planlanan seçici kurul değerlendirme toplantısı perşembe günü saat 11.00’e ertelendi.

Sonuçlar aynı gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesi ( www.csgb.gov.ct.tr), Facebook sayfası ve basın yoluyla kamuoyuna duyurulacak.

(YIL/FEZ)