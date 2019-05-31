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Logo Tasarım Yarışması’nı kazananlara ödülleri takdim edildi

Logo Tasarım Yarışması’nı kazananlara ödülleri takdim edildi

31 Mayıs 2019 Cuma 10:14
Logo Tasarım Yarışması’nı kazananlara ödülleri takdim edildi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA BAĞLI DAİRELERİN KURUMSAL YAPISINDA KULLANILACAK LOGOLAR BELİRLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere her bir dairenin vizyon ve misyonunu yansıtan logoların tasarlanması ve hayata geçirilmesi amacıyla 5 kategoride düzenlenen Logo Tasarım Yarışması’nın kazananlarına ödülleri verildi.

Jüri üyeleri Erdal Aygenç, Senih Çavuşoğlu, Elif Songür Dağ, Elif Atamaz, Görel Korol Sönmezer ve Evrim HInçal’dan oluşan jüri üyeleri, beş daire için yapılan toplam 218 eser arasında ödüle layık görülen tasarımları oy birliği ile belirledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan törende konuşan,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlığa bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere her bir dairenin misyonu ve vizyonunu yansıtan logo tasarlanması ve kullanılması amacıyla 5 farklı kategoride düzenledikleri yarışmaya 218 eserin katılmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

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Çok değerli jüri üyelerinin itinayla yaptıkları değerlendirmeler sonucunda kazananlara ödüllerini vermek için toplandıklarını ifade eden Sucuoğlu, jüri üyelerine de teşekkür belgesi takdim edeceklerini söyledi.

KAZANANLAR

Logo yarışmasını kazananlar şöyle:

“Çalışma Dairesi logosu Çiğdem Sarı, Sosyal Sigortalar Dairesi logosu Uğur Kaptanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi logosu ve İhtiyat Sandığı Dairesi logosu Vüsal Baghirov, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi logosu Jasmine Dinand.”

5 kategoride ödül almaya hak kazananlara 5 bin TL’lik ödülleri ve jüri üyelerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.

Son Güncelleme: 31.05.2019 13:20
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