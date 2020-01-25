Lise Mezunlarının Yaklaşık Yüzde 70’i Üniversiteye Gidiyor

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ MÜDÜRÜ ÖZTÜRKLER TAK’A KONUŞTU

“KKTC’DEKİ LİSELERDEN MEZUN OLAN 16 BİN ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEDE… GENÇLERİN, 12 BİNİ KKTC’DE, YAKLAŞIK 2 BİN 500’Ü TÜRKİYE’DE, BİN 500’Ü ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE”

“İŞSİZLİĞİN, ARA VE TEKNİK ELEMAN AÇIĞININ EN BÜYÜK NEDENİ ÜNİVERSİTEYE GİTME ARZUMUZ”

“GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ÜNİVERSİTEYE GİTME ORANI YÜZDE 50-55. BİZDE YÜZDE 70. RAKAMLAR YÜKSEK, ORANI DENGELEMELİYİZ”

“İŞ GÜCÜ İSTEYEN MESLEK DALLARINI KÜÇÜMSEMEKTEN VAZGEÇMELİYİZ…”

ÖZTÜRKLER’DEN GENÇLERE UYARI:

‘MEZUN OLUNCA İŞ HAYATIMA NASIL DEVAM EDECEĞİM’ SORUSUNA CEVAP VERMEDEN, GİDECEĞİNİZ ÜNİVERSİTENİN HANGİ ALANLARDA AKREDİTASYONU OLDUĞUNU KONTROL ETMEDEN, DEVLETİN İHTİYAÇ FAZLASI İLAN ETTİĞİ BÖLÜMLERİ İNCELEMEDEN SEÇİM YAPMAYIN”

Lefkoşa, 25 Ocak 20 : KKTC liselerinden mezun olan 16 bin öğrenci üniversiteye gidiyor. Gençlerin, 12 bini KKTC’de, yaklaşık 2 bin 500’ü Türkiye’de ve bin 500’ü üçüncü ülkelerde öğrenim görüyor.

Her yıl ortalama bin 500 öğrenci KKTC’de, 300 öğrenci Türkiye’de ve 180 öğrenci de üçüncü ülkelerde yükseköğrenime başlıyor.

KKTC’deki liselerden 2018-2019 öğretim yılında mezun olan öğrencilerin yaklaşık yüzde 70’i üniversitede.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın açıkladığı ihtiyaç fazlası bölümlerin sayısı 20’ye ulaşırken, liselerden mezun gençlerin yüzde 40’ı Hukuk, İşletme, Psikoloji, Hemşirelik, Mimarlık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Okul Öncesi, Diş Hekimliği ve Tıp bölümlerini seçiyor. En fazla tercih edilen bölümlerden sadece tıp, diş hekimliği ve psikoloji bölümlerine devlet bursu veriliyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (.) konuşan Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, lise mezunlarının 2018-2019 öğretim yılında üniversiteye yerleştirilme oranlarını değerlendirdi.

Öztürkler, üniversiteye gitme oranlarının yüksek olmasının işsizliğe, ara ve teknik eleman eksikliğine neden olduğunu vurgulayarak, “İş gücü isteyen meslek dallarını küçümsemekten vazgeçmeliyiz. Memur ülkesi olmanın önüne gençleri kendilerine uygun iş alanlarına yönlendirerek geçebiliriz ille de üniversiteye göndererek değil…” dedi.

Ziya Öztürkler, gençlere, “Mezun olduktan sonra iş hayatıma nasıl devam edeceğim’ sorusuna cevap vermeden, devletin ihtiyaç fazlası ilan ettiği bölümleri incelemeden, KKTC, Türkiye ya da üçüncü ülke fark etmez, gideceğiniz üniversitenin hangi alanlarda akreditasyonu olduğunu kontrol etmeden, alacağınız diplomanın geçerliliğinden emin olmadan seçim yapmayın. Yüksek lisans ve doktora yapacaklar da hangi alanlara ihtiyaç olduğuyla ilgili verileri referans almadan seçim yapmasın…” uyarısında bulundu.

Öztürkler, KKTC’deki 21 üniversite 14 bin kişinin çalıştığını, bunların yüzde 70’e yakını KKTC vatandaşı olduğunu da açıkladı.

“ÜNİVERSİTE KAYIT ORANLARINDA DÜŞÜŞ VAR… BU OLUMLU BİR GELİŞME”

Öztürkler, ilk önce geride bıraktığımız eğitim yılı ile ilgili bilgi verdi.

2018-2019 öğretim yılında liselerden 2 bin 743 öğrencinin mezun edildiğini, bunların bin 797’sinin düz, 645’inin meslek, 501’inin de özel lise öğrencisi olduğunu kaydeden Ziya Öztürkler, bu yıl 323 öğrencinin Türkiye’deki, 177 öğrencinin üçüncü ülkedeki, bin 450 öğrencinin de KKTC’deki üniversiteleri tercih ettiğini ifade etti.

Mezunların bin 950’sinin, yani yüzde 69.78’inin üniversiteye kayıt yaptırdığını ifade eden Öztürkler, geçtiğimiz yıl bu oranın yüzde 75 olduğunu anımsattı.

Ziya Öztürkler, oranların bir yılda yüzde 75’ten 69.78’e gerilemesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

“Gelişmiş ülkelerde üniversiteye gitme oranı yüzde 50-55 civarındayken KKTC’de bu oran yüzde 70’lerde. Biz de oranlarımızı yüzde 50’lere çekmeli, dengelemeliyiz” diyen Öztürkler, “Yüzde 10-15’lik kesim de donanımlarına ve becerilerine uygun mesleklere yönlendirilmeli. Ara ve teknik eleman açığımızın da işsizliğin artmasının da en büyük nedeni üniversiteye gitme arzumuz” şeklinde konuştu.

“İŞ GÜCÜ İSTEYEN MESLEK DALLARINI KÜÇÜMSEMEKTEN VAZGEÇMELİYİZ”

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, üniversiteye gitme oranlarının yüksekliğiyle ilgili değerlendirmesini şöyle yaptı:

“Buna etken aileler, öğretmenler ve ülkenin özel sektördeki mevcut şartları. Çağ nüfusu kolejlere yönlendiriliyor, meslek liseleri tercih edilmiyor. Çocuklar yeteneklerine ve gelişim düzeylerine göre mesleklere yönlendirmeli ama böyle olmuyor. Meslekler arasında ayrım yapılıyor, toplumdaki saygınlık mesleklerle ilişkilendiriliyor. Oysa mesleklerin değil, yapılan işin ve insani niteliğin saygınlığı vardır. İş gücü isteyen meslek dallarını küçümsemekten vazgeçmeliyiz.”

Ülkede 50 bine yakın yabancı uyruklu iş gücü olduğunu da anımsatan Öztürkler, “Bu veriler de iş gücü isteyen meslek dallarının küçümsendiğinin göstergesidir. Bu döngüyü kırmamız gerek. Aileler de öğretmenler de bakış açılarını değiştirmeli” şeklinde konuştu.

Üniversiteye gitme oranının yüksek olmasının tek nedeninin yanlış yönlendirme olmadığını da kaydeden Öztürkler, bir diğer sebebin özel sektördeki mevcut şartlarla ilgili olduğunu dile getirdi, çalışma alanları, çalışma saatleri ve özlük haklarıyla ilgili iyileştirmelere gerek olduğunu söyledi.

“BELLİ BÖLÜMLERE YIĞILMA VAR”

Üniversitede okumayı tercih eden öğrencilerin belirli bölümlere yığıldığını, mezun olduktan sonra işsiz kaldığını ve memur olmaya yöneldiğini kaydeden Ziya Öztürkler, “Herkesin en fazla şikayet ettiği nokta gelirlerin yüzde 80’inin kamu giderleri için kullanılmasıdır. Memur ülkesi olmanın önüne gençleri kendilerine uygun iş alanlarına yönlendirerek geçebiliriz ille de üniversiteye göndererek değil…” dedi.

“16 BİN KKTC VATANDAŞI GENÇ YÜKSEKÖĞRENİM GÖRÜYOR…”

KKTC liselerinden mezun olan 16 bin gencin yükseköğrenim gördüğünü belirten Öztürkler, öğrencilerin 12 binin KKTC’de yaklaşık 2 bin 500’ünün Türkiye’de ve bin 500’ünün de üçüncü ülkelerde olduğunu söyledi.

Öztürkler, üçüncü ülke tercihlerinde İngiltere’nin ilk sırada olduğunu da kaydetti.

Gençlerin üniversiteye giderken en fazla tercih ettiği bölümlerle ilgili soruyu da yanıtlayan Ziya Öztürkler, bunları “Hukuk, İşletme, Psikoloji, Hemşirelik, Mimarlık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Okul Öncesi, Diş Hekimliği ve Tıp” şeklinde sıraladı.

ÖZTÜRKLER’DEN GENÇLERE UYARI

Liseden mezun gençlerin yüzde 40’ının söz konusu bölümlere yöneldiğini kaydeden Ziya Öztürkler, ihtiyaç fazlası bölüm sayısının da 20’yi bulduğunu belirtti.

Öztürkler, en fazla tercih edilen bölümlerden sadece tıp, diş hekimliği ve psikoloji bölümlerine devlet bursu verildiğini de anımsattı.

Ziya Öztürkler, bu verilere https://yobis.mebnet.net adresinden ulaşılabileceğini de kaydetti.

“Gençler üniversite seçme konusunda ne kadar bilinçli” sorusu üzerine Öztürkler, “Çok bilinçli olduklarını düşünmüyorum” yanıtını verdi.

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, öğrencilere anne ve babalarının mesleğine göre değil, kendi bilgi, donanım ve yatkınlıklarına göre meslek seçimi yapmalarını tavsiye etti.

Öztürkler şunları ekledi:

“Mezun olduktan sonra iş hayatıma nasıl devam edeceğim’ sorusunun cevabını almadan, devletin ihtiyaç fazlası olarak ilan ettiği bölümleri incelemeden, KKTC, Türkiye ya da üçüncü ülke fark etmez, seçeceğiniz üniversitenin hangi alanlarda akreditasyonu olduğunu kontrol etmeden, alacağınız diplomanın geçerliliğinden emin olmadan seçim yapmayın. Yüksek lisans ve doktora yapacaklar da alanlara ihtiyaç olduğuyla ilgili verileri referans almadan seçim yapmasın.”

SON 5 YILIN VERİLERİ…

Son 5 öğretim yılını kapsayan verilere göre, KKTC üniversitelerine en fazla kayıt bin 720 öğrenci ile 2017-2018’de yapıldı. Türkiye’ye en fazla öğrenci gönderilen yıl 567 kişi ile 2015-2016’de, üçüncü ülkeye en fazla gidiş 185 öğrenci ile 2014-2015’de oldu.

Lise mezunlarının 2018-2019 öğretim yılında KKTC üniversitelerine yerleşme oranı yüzde 75,76 oldu. 2017-2018’de oran yüzde 79.19; 2016-2017’de yüzde 64; 2015-2016’da yüzde 57.70; 2014-2015’te yüzde 61.33’dü.



TÜRKİYE VE ÜÇÜNCÜ ÜLKE

2018-2019 yılında Türkiye’deki üniversitelerine kayıt yaptıranların oranı yüzde 14.99; 2017-2018’de yüzde 12,75; 2016-2017’da yüzde 27,07; 2015-2016’da yüzde 33.86 ve 2014-2015’te yüzde 27.19 oldu.

Üçüncü ülke üniversitelerine kayıt yaptıranlar 2018-2019’da yüzde 9.25’di. 2017-2018’de yüzde 8,06; 2016-2017’de yüzde 8.93; 2015-2016’da yüzde 10,44; 2014-2015’te yüzde 11,48’di.

Öte yandan KKTC’deki 21 üniversite 14 bin kişi çalışıyor. Bunların yüzde 70’e yakını KKTC vatandaşı.

5 bin 755’i akademisyenden 2 bin 578’i KKTC vatandaşı, 2 bin 195’i TC, 982’i üçüncü ülke vatandaşı.

(RÇ/ FG) İSTATİSTİKLERLE İLGİLİ VERİLER EKTEDİR

Haber: Rahme Çiftçioğlu

Fotoğraf: Erol Uysal