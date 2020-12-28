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Lionslardan “Gözlük Çerçevesi Geri Dönüşüm Projesi”ne katkı

28 Aralık 2020 Pazartesi 19:59
Lionslardan “Gözlük Çerçevesi Geri Dönüşüm Projesi”ne katkı
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LİONSLARDAN “GÖZLÜK ÇERÇEVESİ GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ”NE KATKI

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonuna bağlı, Lefkoşa Bölgesi Lions Kulüpleri 'Gözlük Çerçevesi Geri Dönüşüm Projesi' kapsamında, kullanılmış güneş ve dereceli gözlük toplamak için “2. El Gözlük Toplama Kampanyası” başlattı.

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Kampanya için hazırlanan Gözlük Çerçevesi Toplama Sepetleri Lefkoşa’da faaliyet gösteren Önder Mağazası, Yenikent Benli Market ve Gönyeli Kiler Market’e yerleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’na bağlı Lefkoşa’da faaliyet gösteren Başkent Lions Kulübü , Merkez Lions ve Sarayönü Lions Kulüplerinin yürüteceği proje kapsamında toplanacak gözlükler Uluslararası Lions Kulüpleri’nin Avrupa’daki Gözlük Toplama Merkezi’nde bakımları yapılıp, ardından numaralandırma işlemlerinden geçirildikten sonra paketlenerek dünyanın birçok ülkesine, özellikle Afrika’da ihtiyaçlı kişilere dağıtılacak.

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