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Lıons Kulüpleri Federasyonu İstanbul’da Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 2 Nisan 19 : Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, İstanbul’da temaslarda bulundu.

Lıons Kulüpleri Federasyonu İstanbul’da Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 2 Nisan 19 : Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, İstanbul’da temaslarda bulundu.

02 Nisan 2019 Salı 09:59
Lıons Kulüpleri Federasyonu İstanbul’da Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 2 Nisan 19 : Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, İstanbul’da temaslarda bulundu.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü 2018-2019 Dönem Başkanı Ezcan Özsoy’un verdiği bilgiye göre, federasyon heyeti, Beyrut’ta düzenlenen Lions Akdeniz Konferansı’nın ardından “Multiple District 118 Türkiye Lions (Çoğul Yönetim Çevresi)” yetkililerine ziyaret ve Uluslararası Lions Kulüpleri Başkanı ile görüşmek üzere gittiği İstanbul’da temaslarda bulundu. 

Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şansel Soyel ve beraberindeki Lions Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Organizasyon Komite Üyeleri ve Kulüp Başkanlarından oluşan Lions heyeti temasların ardından ülkeye döndü.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şansel Soyel ziyaretle ilgili açıklamasında, ziyarette, Uluslararası Lions Kulüpleri Başkanı’na, Kuzey Kıbrıs Lions Federasyonu’nun Uluslararası Lions Kulüplerinin hiyerarşisindeki yerini alması beklentisini iletti, ayrıca başkanı ülkeye davet etti.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Şansel Soyel’in heyetinde İstanbul’a giden Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Ezcan Özsoy’a “Melvin Jones Ödülü” verildi.

Özsoy’un kurucu başkanı olduğu Lefkoşa Merkez Lions Kulübü üyelerinin Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’na (Lions Clubs International Foundation) katkıda bulunması nedeniyle gönderilen ödülü, Uluslararası Başkan Guðrún Yngvadóttir ve Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şansel Soyel takdim etti. Plaket takdiminden sonra Federasyon Başkanı Soyel ve Kulüp başkanları Uluslararası Başkan’a Kıbrıs el sanatları motifli bir anı plaketi sundular.

(EMR/GÜL) FOTOĞRAFLI  

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