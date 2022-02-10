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Lions Kulüpleri, yaşlılara gıda yardımında bulundu

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu’na üye Lions Kulüpleri, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ile Özok Yurdu’nda kalan yaşlıları ziyaret ederek, gıda yardımında bulundu.

10 Şubat 2022 Perşembe 14:45
Lions Kulüpleri, yaşlılara gıda yardımında bulundu

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Federasyona üye Lions Kulüpleri, bugün saat 11.00’de Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde, saat 12.30’da ise Özok Yurdu’nda kalan yaşlıları ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında tüm Lions Kulüpleri’nin katkısı ile toplanan gıda maddeleri, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ile Özok Yurdu yöneticilerine teslim edildi.

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Gıda malzemelerinin teslimi sırasında konuşan Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ln. Duygu Adahan Kuran, Lionların nerde ihtiyaç varsa orada olan gönüllüler olduğuna vurgu yaptı.

Geçmişini bilmeyenin geleceğe sahip olamayacağını kaydeden Kuran, “Bugün Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan büyüklerimize destek olmak ve onlara sevgi saygı ve şükranlarımızı sunmak için geldik. Büyüklerimizi ziyaret etmekten ve kulüplerimizin el birliği ile onların ihtiyaçlarına katkı koymak için topladığı gıda maddelerini onların hizmetine sunmaktan mutluyuz” dedi.

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Son Güncelleme: 10.02.2022 15:41
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