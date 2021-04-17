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Lıons Kulüpleri Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, 4. Olağan Genel Kurulu’nu Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

17 Nisan 2021 Cumartesi 15:15
Lıons Kulüpleri Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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 Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, 4. Olağan Genel Kurulu’nu Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Genel kurulda 2021-2022 Hizmet Dönemi Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini belirlendi, 2021-2022 Hizmet Dönemi Çalışma Programı ve Bütçe Yönetmenliği okunarak oy birliğiyle onaylandı.

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Yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2021 tarihinde “Hizmet Hedefimiz, Sevgi Rehberimiz” sloganıyla göreve başlayacak yeni yönetimde Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran, görevi Tuna Karatepe’den devralacak.

Yönetimde 1.Başkan Süheyla Erbilen, 2. Başkan Fisun Esatoğlu, Sekreter Esen Yalın Aktoprak, Sayman Emine Uzun, Toplantı Yönetmeni ise Omra Can görev yapacak.

Federasyon Tüzüğü gereği 2019-2020 Hizmet Dönemi Federasyon Başkanı Ln. Alev Ulubay’ın çalışma programı ve bütçesi de okunarak oy birliği ile aklandı.

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Son Güncelleme: 17.04.2021 15:20
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