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Lions kulüpleri, Erenköy Şehitliği'ni ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve Federasyon bünyesindeki Lions Kulüpleri Başkan ve üyeleri, Erenköy Şehitliği’ni ziyaret etti.

26 Aralık 2021 Pazar 10:15
Lions kulüpleri, Erenköy Şehitliği'ni ziyaret etti

Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran ve Federasyon bünyesindeki Lions Kulüpleri Başkan ve üyeleri, Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde, dün Erenköy'ü ziyaret etti.

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Erenköy Mücahitler Derneği işbirliğinde yapılan ziyaret sırasında Erenköy Şehitliği’ne de gidildi. Şehitlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Federasyon Başkanı Duygu Adahan, milli mücadele uğruna canlarını feda eden şehitleri saygı ve rahmetle andığını belirttiği bir konuşma yaptı.

Şehit mezarlarına  kırmızı ve beyaz karanfiller konarak  dua okunan ziyaretin ardından Erenköy müzesi de ziyaret edildi ve Anıt Defter Federasyon Başkanı tarafından imzalandı.

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Son Güncelleme: 26.12.2021 11:55
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