Limitli akaryakıt tedariki başladı

KIBRIS TÜRK BENZİNCİLER BİRLİĞİ BAŞKANI LEVENT ÇAĞDAL: “AKARYAKIT İSTASYONLARI LİMİTLİ OLARAK BENZİN VERMEYE BAŞLADI”

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, dağıtım şirketleri K-PET ile ALPET’in benzin istasyonlarına yakıt vermeyi durdurması üzerine ülkede yaşanan akaryakıt kriziyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamada bulundu.

Akaryakıt fiyatlarının tüm ülkelerde yükseldiğini, TL para biriminin de değer kaybettiğini kaydeden Çağdal, ülkeye gelen benzinin litreye yaklaşık 1 TL zamlı geldiğini, dolayısıyla şirketlerin bu farkın pompa satış fiyatına hemen yansımasını talep ettiğini, talep karşılanmayınca da satışı durdurduklarını söyledi.

“SON 15 GÜNDE YAKIT FİYATI TON BAŞINA 60 DOLAR YÜKSELDİ, KUR DA YAKLAŞIK YÜZDE 5 ARTTI”

Ülkeye gelen kurşunsuz 95 benzin maliyetinin litrede yaklaşık 1 TL zamlı gelmesi üzerine dağıtım şirketlerinin benzin istasyonlarına yakıt vermeyi durdurduğunu dile getiren Çağdal, “Sebebi de gelen yeni stok kurşunsuz 95’in maliyetinin yaklaşık 1 TL litrede zamlı gelmesiydi.” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatlarının 15 iş gününde bir otomatik fiyatlandırma sistemiyle belirlendiğine işaret eden Çağdal, “Bu formülde önemli faktörler rafine edilmiş yakıtın borsa fiyatı ve TL’nin dolar karşısındaki değeri. Son 15 günde yakıt fiyatı ton başına 60 dolar yükseldi, kur da yaklaşık yüzde 5 arttı. ALPET ve K-PET bu farkların pompa satış fiyatına hemen yansımasını talep ettiler.” dedi.

Artış talebi karşılanmayınca şirketlerin satışı durdurduğunu söyleyen Çağdal, bugün itibariyle K-PET ve ALPET’in limitli olarak benzin istasyonlarına Kurşunsuz 98 ve Euro-diesel vermeye başladıklarını ifade etti.

“KURŞUNSUZ 95 DENETİM SONRASI PİYASAYA VERİLECEK”

Çağdal, şirketlerin kurşunsuz 95 benzin vermeye başlamadığını söyleyerek, yeni gelen kurşunsuz 95 benzinin stoklara alındığını, gümrükçü denetiminin beklendiğini, denetim sonrası bu ürünün de piyasaya verileceğini belirtti.

“KRİZ YAŞANMAMALIYDI”

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, dünkü krizin yaşanmaması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Dağıtım şirketleri ve hükümet yetkilileri bu kriz gelmeden bu durumu düzeltmeliydi. Akaryakıt fiyatları tüm ülkelerde maalesef yükselmekte. Para biriminiz de eş zamanlı değer kaybediyorsa sıkıntı daha da büyüyor.

Akaryakıtın pompa satış fiyatlarının belirlenmesinde ürün fiyatı, dolar kuru ve bunların yanında en önemli diğer faktör de devletin aldığı vergi oranlarıdır. Bu sebeple Güney Kıbrıs’ta 1 litre yakıt 1,35 Euro’dur (14,58 TL), Almanya’da 1,85 Euro’dur (20 TL). Bizde ise 7,84 TL’dir. Avrupa’da devletler yakıttan aldıkları vergiler ile yol, köprü ve karayolları alt yapılarını düzenlerler.

Türkiye’de de otomatik fiyatlandırma var. Orada fiyat yüzde 3 yukarı veya aşağıya geldiğinde pompa fiyatına otomatik yansır.”

“152 PETROL İSTASYONU… AYLIK AKARYAKIT TÜKETİMİ 25 MİLYON LİTRE”

Ülkede benzin istasyonu seviyesinde 152 faal petrol istasyonu bulunduğunu belirten Çağdal, bu istasyonların yüzde 65’inin KPET, yüzde 35’inin ise ALPET olduğunu kaydetti.

“Benzin istasyonu sayımız Avrupa kriterlerinin 3 katı düzeyindedir.” diyen Çağdal, aylık akaryakıt tüketiminin 25 milyon litre düzeyinde olduğunu ifade etti.

K-PET ve ALPET’in akaryakıt istasyonlarına akaryakıt vermeyi durdurması üzerine dün ülke genelindeki istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuştu.