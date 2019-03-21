Limasollular Derneği KHYD’ya bağışta bulundu

Limasollular (Leymosunlular) Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne, 5 kanser hastasının tedavisini karşılayacak 2 bin TL nakit ve tanesi 25 TL’den satılacak 20 adet kitap bağışında bulundu.



Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail bağış için teşekkür ederek Limasollular Derneği Başkanı Engin Naşit’e hastaların yapmış olduğu İpek kozası plaketi takdim etti.



Her gün derneğe yeni giren hastalar varken, 3-6 ay kadar önce teşhis alarak halen tedavilerini sürdürmekte olan hastaların da yardım taleplerine cevap vermekte zorlandıklarını dile getiren Kocailsmail yaptığı konuşmada, 5 hastanın tedavi ücretini karşılayan Limasollular Derneği’ne duyarlılıklarından dolayı her bir hasta adına teşekkür etti.



Limasollular Derneği olarak, kanser hastalarına Dernek aracılığıyla yardımlarını sürdürmeye çalışacaklarını söyleyen Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri de Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bu zor görevde başarılar diledi.



